Ascolti tv del 31 ottobre, Don Matteo con Raoul Bova o Endless Love

Fonte: Virginia Bettoja Raoul Bova in "Don Matteo 14"

La notte di Halloween ha visto la battaglia degli ascolti tv più accesa che mai. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo 14 con Raoul Bova nei panni di Don Massimo e il successo è assicurato. Canale 5 ha risposto con la serie turca Endless Love.

La terza puntata di Don Matteo 14 s’intitola Giustizia sarà fatta. Il nuovo capitano (Eugenio Mastrandrea) deve cercare casa e Cecchini, alias Nino Frassica, gli ha offerto l’appartamento di fronte al suo. Una mossa che potrebbe determinare un avvicinamento tra i due. Intanto, Giulia, interpretata da Federica Sabatini, fatica a conquistare la fiducia di suo fratello, Don Massimo (Raoul Bova) che non crede che voglia cambiare vita.

A Dritto e Rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio ha intervistato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, portandolo a commentare la più stretta attualità: dai risultati del voto in Liguria al caso dossieraggio. Su Rai 3 Monica Guerritore e Paolo Sorrentino sono stati ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice.

Prima serata, ascolti tv del 31 ottobre: domina Don Matteo

Su Rai1 la terza puntata della fiction Don Matteo ha interessato 3.850.000 spettatori pari al 23,5% di share. Su Canale5 la dizi Endless Love ha appassionato 2.501.000 spettatori con uno share del 15,3%. Su Rai2 l’ultimo appuntamento con L’Altra Italia intrattiene 218.000 spettatori pari all’1,4%. Su Italia1 preceduto da un’anteprima di 6 minuti (910.000 – 5%), Le iene presentano: Inside incolla davanti al video 810.000 spettatori (7,1%). Su Rai3 Splendida Cornice segna 757.000 spettatori e il 4,9% (presentazione: 793.000 – 4,1%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un ascolto medio di 867.000 spettatori (6,4%). Su La7 PiazzaPulita raggiunge 862.000 spettatori e il 6,7%. Su Tv8 The Bourne Supremacy ottiene 242.000 spettatori con l’1,5%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 343.000 spettatori (2,1%).

Access Prime Time, dati del 31 ottobre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.077.000 spettatori (22,2%), mentre Affari Tuoi raduna 5.165.000 spettatori (26,7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.656.000 spettatori pari al 13,8%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 710.000 spettatori con il 3,7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.426.000 spettatori con il 7,5% (primo episodio: 1.337.000 – 7,1%, secondo in onda fino alle 21:53: 1.523.000 – 8%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.255.000 spettatori (6,7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.484.000 spettatori (7,6%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 903.000 spettatori e il 4,8% nella prima parte e 788.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 8 e 1/2 raccoglie 1.453.000 spettatori e il 7,5%. Su Tv8 100% Italia gioca con 255.000 spettatori (1,3%). Sul Nove Chissà Chi è raccoglie 346.000 spettatori con l’1,8%, nella prima parte, e 438.000 spettatori con il 2.3% nella seconda parte più lunga in onda dalle 21,02 alle 21,40

Ascolti tv Preserale, dati del 31 ottobre

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2,618.000 spettatori pari al 20,4%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.569.000 spettatori pari al 22,4%. Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 2.379.000 spettatori (19,8%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.393.000 spettatori (22,4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (431.000 – 3.8%), Gormiti – The New Era segna 159.000 spettatori con l’1,3%, nel primo episodio, e 118.000 spettatori con lo 0,8%, nel secondo episodio.

Medici in Corsia totalizza 328.000 spettatori con l’1,9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 363.000 spettatori (2,7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 638.000 spettatori (3,8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.534.000 spettatori (15,2%). A seguire Blob segna 934.000 spettatori (5,3%) e Viaggio in Italia sigla 970.000 spettatori (5,4%). Su Rete4 La Promessa interessa 933.000 spettatori (5,3%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 292.000 spettatori pari al 2,1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 351.000 spettatori (2,2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 195.000 spettatori con l’1,7%, mentre Don’t Forget the Lyrics segna 307.000 spettatori con l’1,8%.