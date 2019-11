Le scene di sesso nei film sono vere?

editato in: da

Quante volte, quando eravamo bambine – e forse anche adesso che siamo prossime alla menopausa – i nostri genitori correvano a cambiare canale imbarazzati, nel bel mezzo di una scena di sesso in un film, non facendo altro che stimolare la nostra curiosità? E quante volte allora – come adesso – ci siamo chieste se gli attori fingessero oppure ne traessero anche godimento?

In realtà, da quanto ci è dato sapere, la maggior parte delle scene hot dei film non è reale. Tuttavia, esistono casi in cui le performance pare siano avvenute veramente. Vediamoli insieme.

1 – Risky Business (1983)

Si vocifera che la memorabile scena di sesso sul treno tra Tom Cruise e Rebecca De Mornay si sia consumata realmente. Nessuno ha confermato ufficialmente, ma il fatto che i due all’epoca fossero legati sentimentalmente e che la chimica fosse palpabile ha contribuito ad alimentare i rumours.

2 – Basic Instinct (1992)

Il chiacchierato successo di Paul Verhoeven vede un Michael Douglas e una Sharon Stone in forma smagliante, soprattutto nelle scene hot, tante e così reali da lasciare ben pochi dubbi.

3 – Mulholland Drive (2001)

Nel thriller di David Lynch, Naomi Watts si masturba, con tanto di pianto liberatorio al culmine dell’atto. La stessa attrice ha rivelato di non aver finto e anzi di essere scoppiata in lacrime, per essersi sentita umiliata, anche dal fatto che il regista continuasse a girare cogliendo l’inatteso e impeccabile momento attoriale.

4 – Black Swan (2010)

La scena lesbo tra Mila Kunis e Natalie Portman, tra l’altro vincitrice per questo film di un Oscar e di un Golden Globe come migliore attrice nel 2011, pare sia avvenuta realmente e, a giudicare dall’intensità, se la saranno sicuramente goduta.

5 – Nymphomaniac (2013)

Definito dalla critica cinematografica come uno dei film più scandalosi degli ultimi decenni, il capolavoro di Lars Von Trier in due volumi vede, su richiesta esplicita del regista, la realizzazione di scene di sesso reali ad opera di attori del calibro di Christian Slater, Uma Thurman, Jamie Bell, Shia LaBeouf.

6 – Film minori

Tra le pellicole meno famose, ma dai contenuti altamente piccanti – e decisamente reali – segnaliamo:

Idioti (1998)

Romance (1999)

Intimacy (2001)

Ken Park (2002)

The Brown Bunny (2003)

9 Songs (2004)

Pornocrazia (2004)

Il Sesso secondo Lei (2005)

Shortbus – Dove tutto è permesso (2006)

Lo Sconosciuto del Lago (2013)

Wetlands (2013)

Love (2015)

Lasciamo la conclusione a voi: quali sono i film le cui scene erotiche vi hanno maggiormente colpito?