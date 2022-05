GioDental: tutti i vantaggi degli ambulatori Odontoiatrici di un Gruppo Ospedaliero

La cura dei denti è estremamente importante per la salute delle persone. Non si tratta solo di mantenere per tutta la vita una corretta igiene orale che previene i problemi e i fastidi, ma anche di affidarsi a dentisti e ambulatori odontoiatrici che sappiano rispondere con competenza e professionalità ai bisogni del paziente. GioDental, rete di Ambulatori Odontoiatrici del Gruppo Giomi, ha aperto tre sedi dislocate sul territorio laziale per offrire una soluzione a tutte le possibili esigenze.

Si tratta di studi dentistici situati in ospedali e strutture sanitarie, che offrono un’ampia gamma di servizi di elevata qualità. Una scelta fatta pensando ai vantaggi che, in questo modo, è possibile offrire e garantire ai pazienti: un’assistenza medica d’eccellenza all’interno di uno spazio sicuro, dotato di attrezzatura all’avanguardia e di tutti i comfort.

GioDental: l’ambulatorio odontoiatrico in ospedale

Scegliere a chi affidarsi per prendersi cura della propria igiene orale richiede una grande attenzione ai dettagli e ai servizi offerti dagli studi e ambulatori dentistici. Tanti sono i professionisti che operano sul territorio italiano, ma non tutti dispongono degli stessi strumenti e della stessa esperienza.

I requisiti più importanti da tenere in considerazione sono la professionalità, la competenza e le specializzazioni dei dentisti che lavorano all’interno dell’ambulatorio o della struttura. La bravura degli operatori e la qualità delle prestazioni erogate devono sempre essere garantiti.

Tutte le visite, le terapie e i trattamenti devono essere svolti all’interno di un ambiente accogliente, con arredi puliti e confortevoli. Deve essere sicuro, idoneo a ricevere le persone e rispettare tutte le regole previste per la prevenzione del Covid-19. È bene accertarsi che tutti strumenti utilizzati siano monouso o sterilizzati seguendo le specifiche procedure ospedaliere.

Scegliere di farsi seguire da professionisti che svolgono il loro lavoro all’interno di strutture ospedaliere/ cliniche, come quelle in cui sono situate le sedi GioDental, è un’ottima idea se si vuole godere di tutte queste caratteristiche e di altri importanti vantaggi.

Nelle strutture sanitarie gli odontoiatri possono facilmente interfacciarsi con altre figure mediche e altri professionisti, come anestesisti, cardiologi, otorinolaringoiatri, logopedisti e osteopati. Si hanno inoltre a disposizione dei laboratori analisi che consentono di ottenere i risultati necessari per procedere con cure e terapie in tempi estremamente rapidi.

Ambulatorio odontoiatrico: i servizi disponibili e le sedi GioDental

Professionalità, esperienza, igiene e un ambiente pulito e sicuro sono caratteristiche imprescindibili, che non possono mancare quando si decide a chi affidarsi. Anche la gamma di servizi offerta non è, però, da sottovalutare: più saranno quelli a cui è possibile accedere nel medesimo ambulatorio, meno sarà la possibilità di dover effettuare trattamenti in ambienti separati e con medici differenti.

Nelle sedi GioDental è possibile sottoporsi ad un gran numero di trattamenti e terapie. Tra i tanti servizi offerti vi sono quelli di implantologia, chirurgia, chirurgia guidata, protesi, interventi conservativi, endodonzia, pedodonzia, ortodonzia, gnatologia, paradontologia e igiene dentale.

Il nostro centro di Latina, inoltre, è il primo ad avere un riunito per pazienti con disabilità motoria che necessitano della sedia a rotelle, offrendo una soluzione adeguata alle persone disabili che devono sottoporsi a trattamenti odontoiatrici e che potranno così usufruire delle cure come fossero pazienti normalmente abili.

La nostra poltrona possiede una piattaforma mobile indipendente che replica i movimenti della classica poltrona odontoiatrica consentendo ai pazienti di ricevere i trattamenti di cura in totale sicurezza e comodità.

Le strutture del gruppo Giomi in cui è presente GioDental sono dislocate sul territorio laziale. A Roma è presente la prima sede presso l’Ospedale Cristo Re. È possibile trovare uno studio odontoiatrico anche presso la Casa di cura Villa Betania e a Latina nell’ ambulatorio sede GioDental (accanto al Centro Armonia).