La prevenzione delle patologie oncologiche

Fonte: 123RF Prevenzione oncologica: quando e come farla

La prevenzione oncologica è uno degli strumenti più efficaci per ridurre l’incidenza e la mortalità legata ai tumori. Nonostante la complessità e la varietà delle neoplasie, si stima che circa il 40% dei tumori sia prevenibile. La prevenzione si articola in tre categorie principali: primaria, secondaria e terziaria, ognuna con obiettivi specifici per ridurre il rischio di insorgenza, diagnosticare precocemente e gestire le complicanze delle malattie tumorali.

Prevenzione primaria del tumore

La prevenzione primaria si focalizza sulla riduzione dell’incidenza del cancro, intervenendo sui fattori di rischio modificabili. Alcuni dei principali fattori di rischio includono:

fumo di tabacco : responsabile di circa un terzo di tutti i tumori, il consumo di tabacco aumenta il rischio di tumori ai polmoni, ai reni, alla vescica, alla testa e al collo, tra gli altri. Astenersi dal fumo e ridurre l’esposizione al fumo passivo può ridurre significativamente questi rischi.

: responsabile di circa un terzo di tutti i tumori, il consumo di tabacco aumenta il rischio di tumori ai polmoni, ai reni, alla vescica, alla testa e al collo, tra gli altri. Astenersi dal fumo e ridurre l’esposizione al fumo passivo può ridurre significativamente questi rischi. consumo di alcol: ridurre il consumo di alcol può abbassare il rischio di tumori della testa, del collo, del fegato e dell’esofago.

ridurre il consumo di alcol può abbassare il rischio di tumori della testa, del collo, del fegato e dell’esofago. obesità: essere sovrappeso o obesi aumenta il rischio di diversi tumori, tra cui quello della mammella, del colon, dell’endometrio, dell’esofago, del rene e del pancreas. Mantenere un peso sano attraverso una dieta equilibrata e l’attività fisica è fondamentale.

essere sovrappeso o obesi aumenta il rischio di diversi tumori, tra cui quello della mammella, del colon, dell’endometrio, dell’esofago, del rene e del pancreas. Mantenere un peso sano attraverso una dieta equilibrata e l’attività fisica è fondamentale. alimentazione : una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e povera di grassi e carni conservate può ridurre il rischio di alcuni tipi di tumore. Inoltre, evitare metodi di cottura che producono sostanze cancerogene, come la griglia o la frittura, può aiutare a prevenire il tumore del colon.

: una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e povera di grassi e carni conservate può ridurre il rischio di alcuni tipi di tumore. Inoltre, evitare metodi di cottura che producono sostanze cancerogene, come la griglia o la frittura, può aiutare a prevenire il tumore del colon. attività fisica : l’attività fisica regolare riduce il rischio di tumori della mammella, dell’endometrio e della prostata.

: l’attività fisica regolare riduce il rischio di tumori della mammella, dell’endometrio e della prostata. fattori ambientali: gli agenti cancerogeni presenti nell’ambiente rappresentano un rischio significativo. È essenziale evitare l’esposizione a sostanze come l’amianto, il benzene e lo scarico di motori diesel sul posto di lavoro. Anche l’esposizione al radon, un gas radioattivo naturale, aumenta il rischio di tumore al polmone, specialmente nei fumatori. Utilizzare protezioni solari e ridurre l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata può prevenire il tumore della pelle.

Vaccini

I vaccini possono prevenire alcuni tumori causati da virus. Ad esempio, la vaccinazione contro il papillomavirus umano (HPV) previene il cancro della cervice, dell’ano e alcune forme di tumore della testa e del collo. La vaccinazione contro l’epatite B riduce il rischio di tumore al fegato.

Prevenzione secondaria del tumore

La prevenzione secondaria mira alla diagnosi precoce dei tumori attraverso programmi di screening. Questi esami permettono di rilevare tumori o condizioni precancerose prima che si manifestino i sintomi, aumentando le possibilità di successo del trattamento. Alcuni degli screening più comuni includono:

pap test: utilizzato per rilevare alterazioni precancerose nelle cellule della cervice, riducendo il rischio di tumore cervicale.

utilizzato per rilevare alterazioni precancerose nelle cellule della cervice, riducendo il rischio di tumore cervicale. mammografia : raccomandata per la diagnosi precoce del tumore al seno.

: raccomandata per la diagnosi precoce del tumore al seno. colonscopia: permette di individuare e rimuovere polipi precancerosi nel colon, prevenendo il tumore del colon-retto.

permette di individuare e rimuovere polipi precancerosi nel colon, prevenendo il tumore del colon-retto. screening del tumore polmonare: consigliato per fumatori attuali o ex fumatori, utilizzando tecniche di imaging come la tomografia computerizzata (TC) a bassa dose.

consigliato per fumatori attuali o ex fumatori, utilizzando tecniche di imaging come la tomografia computerizzata (TC) a bassa dose. fattori di rischio specifici: per le persone con una storia familiare di tumori, i test genetici possono identificare la presenza di geni che aumentano il rischio di specifici tumori, come BRCA1 e BRCA2 per il cancro al seno e alle ovaie. In caso di esito positivo, il medico può raccomandare misure preventive, come la sorveglianza intensificata o interventi chirurgici preventivi.

Prevenzione terziaria del tumore

Gestione delle complicanze

La prevenzione terziaria si concentra sulla gestione delle complicanze dei tumori per migliorare la qualità della vita dei pazienti e ridurre le recidive. Questo include:

terapie mirate: trattamenti specifici basati sul profilo genetico del tumore possono migliorare l’efficacia della cura e ridurre gli effetti collaterali.

trattamenti specifici basati sul profilo genetico del tumore possono migliorare l’efficacia della cura e ridurre gli effetti collaterali. riabilitazione: programmi di riabilitazione oncologica aiutano i pazienti a recuperare la forza fisica e a gestire gli effetti collaterali del trattamento.

programmi di riabilitazione oncologica aiutano i pazienti a recuperare la forza fisica e a gestire gli effetti collaterali del trattamento. supporto psicologico: il supporto emotivo e psicologico è cruciale per affrontare lo stress e l’ansia legati alla diagnosi e al trattamento del tumore.

il supporto emotivo e psicologico è cruciale per affrontare lo stress e l’ansia legati alla diagnosi e al trattamento del tumore. terapia ormonale: per le donne che affrontano i sintomi della menopausa, è importante considerare i rischi associati alla terapia ormonale sostitutiva (HRT). L’uso di estrogeni e progesterone può aumentare il rischio di tumore al seno. Le donne devono discutere con il proprio medico i benefici e i rischi della HRT per prendere decisioni informate.

Uso di aspirina

Alcuni studi suggeriscono che l’uso regolare di aspirina può ridurre il rischio di tumore del colon-retto o facilitare una diagnosi precoce a causa del sanguinamento. Tuttavia, l’uso di aspirina come misura preventiva deve essere valutato con attenzione in base al profilo di rischio individuale.

La prevenzione oncologica è un approccio complesso e multidisciplinare che richiede la collaborazione tra medici, pazienti e autorità sanitarie. Adottare uno stile di vita sano, partecipare a programmi di screening e seguire le raccomandazioni mediche può ridurre significativamente il rischio di sviluppare tumori e migliorare la qualità della vita. La consapevolezza e l’educazione sulla prevenzione del cancro sono essenziali per combattere questa malattia e per promuovere una cultura della salute e del benessere. Continuare a investire nella ricerca e nell’innovazione terapeutica è fondamentale per avanzare nella lotta contro il cancro, migliorare le strategie di prevenzione e garantire che ogni individuo abbia accesso a cure efficaci e tempestive.

Fonti

MSD Manuale. Prevenzione del tumore.