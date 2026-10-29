Il prossimo Royal Wedding si celebra a Firenze il 28 novembre

Il Principe Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane hanno annunciato il loro matrimonio e si attendono ospiti coronati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Margherita delle Piane e Rafael de Orléans-Bragança

Dom Rafael de Orléans e Bragança, Principe del Brasile, e Margherita delle Piane, nobildonna italiana, hanno annunciato ufficialmente il loro matrimonio. La lieta notizia è stata annunciata con un comunicato, condiviso su Instagram.

Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane, un Royal Wedding italiano

Che il matrimonio tra Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane fosse imminente, era chiaro fin dalla scorsa primavera. Infatti, ad aprile i fidanzati avevano annunciato a Milano l’intenzione di sposarsi. Ma adesso è arrivata la comunicazione ufficiale con tanto di location e data della cerimonia.

I due convoleranno a nozze il prossimo 28 novembre a Firenze. La scelta di pronunciare il fatidico sì nella città di Dante è stata dettata nel rispetto delle tradizioni brasiliane, secondo le quali le nozze vanno celebrate nel luogo d’origine della sposa.

Dunque, il prossimo Royal Wedding si svolgerà in Italia. E promette di riunire molti esponenti della nobiltà nazionale e internazionale. La lista degli invitati non è stata ancora pubblicata, ma possiamo suppore che tra i presenti ci potrebbero essere Emanuele Filiberto di Savoia, Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi.

Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane, l’annuncio delle nozze su Instagram

Il Principe Rafael e Margherita hanno scelto Instagram per condividere l’annuncio del loro matrimonio.

Il comunicato ufficiale della Casa Reale Brasiliana che annunciava le nozze è stato accompagnato da una foto romantica dei due fidanzati.

Rafael e Margherita sono stati immortalati su un terrazzo a Firenze, sullo sfondo è visibile la celebre cupola di Santa Maria del Fiore. La delle Piane indossa un abito giallo, mentre lui è in completo blu. I fidanzati si guardano intensamente e si scambiano un sorriso innamorato. Lei lo prende sottobraccio, mettendo in primo piano l’anello di fidanzamento.

Perché si parla di matrimonio reale

Il matrimonio di Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane può essere correttamente definito “Royal Wedding”, ossia matrimonio reale, perché il Principe è per discendenza l’erede al trono brasiliano. Anche se la Monarchia in Brasile ha cessato di esistere dal 15 novembre 1889, quando con un colpo di stato militare fu deposto l’Imperatore Pietro II e proclamata la Repubblica.

In ogni caso, con questo matrimonio Rafael rinuncia alla successione al trono. Infatti, l’attuale capo della Casata Dom Bertrand ha deciso di escludere Rafael dalla linea di successione al trono brasiliano. Attualmente il Principe è secondo in linea di successione, subito dopo suo zio.

Rafael ha rinunciato per amore di Margherita al trono e ha dichiarato che la cosa più importante è salvaguardare l’unità della famiglia.

Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane, la storia d’amore

Rafael de Orléans e Bragança e Margherita delle Piane si sono conosciuti nel 2020 tramite la Principessa Xenia de Croÿ. La cugina del Principe è sposata con Guy delle Piane, fratello di Margherita e questo ha permesso ai due fidanzati di incontrarsi frequentemente.

Tra i due si è creata subito una grande complicità che si è tradotta in amore. Rafael e Margherita vivono attualmente a Londra ma pensano di trasferirsi in Brasile dopo il matrimonio.