si è recata in Belgio col marito, il Re Guglielmo Alessandro, per una visita di Stato ufficiale. Un breve viaggio di tre giorni che hanno vissuto al fianco rei Reali belgi, la Regina Mathilde e il Re Filippo, che per Maxima è diventato l'ulteriore occasione per stupire e incantare a colpi di look. L'ultimo da dama in rosso è semplicemente eccezionale.