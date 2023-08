Mary di Danimarca in rosso, classe ed eleganza

Classe ed eleganza sono due termini che ben si addicono alla splendida Mary di Danimarca. Non c'è occasione in cui non sfoggi look a dir poco perfetti, sia che si tratti di eventi informali che di eventi ufficiali, come quello che l'ha vista protagonista insieme al marito, il Principe ereditario Frederik, la scorsa domenica. La giornata giusta per ripescare dal guardaroba il suo abito rosso preferito.