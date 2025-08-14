Le teste coronate hanno trasformato l’estate 2025 in una passerella a cielo aperto. Tra abiti in lino immacolato, tweed da manuale e creazioni sartoriali in tonalità da sogno, ogni uscita ha raccontato una storia di stile e potere. Ecco i dieci look che più di tutti hanno catturato l’attenzione, dettando le regole del royal dressing in chiave contemporanea.Per il Day 13 del torneo, la Principessa del Galles ha scelto un abito bespoke firmato Self-Portrait che gioca con il dualismo tra rigore e romanticismo. La parte superiore, in stile camicia con taschini e cintura ton sur ton, dialoga con la gonna plissé midi in un delicatissimo tono crema. Gli accessori, dalle slingback nude Gianvito Rossi alla tote Anya Hindmarch in pelle chalk, mantengono la palette soft, mentre i gioielli Cartier e Halcyon Days aggiungono un tocco di luce preziosa. Un look che profuma d’estate e di classe senza tempo.