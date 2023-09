Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Sei pronta ad innamorarti?

Benedetto e maledetto l’amore, che ci inebria di allegria ed eccitazione, ci fa fare progetti importanti, ci travolge di passione, ma ci fa anche star male, ci fa piangere e disperarci. È un sentimento che influenza le scelte, cambia direzione alla vita e regala emozioni uniche. Ma non tutte sono disposte ad accoglierlo a braccia aperte: per motivi diversissimi, c’è chi non ci pensa proprio, c’è chi è indecisa e chi invece si sente disponibile a innamorarsi subito.

Se non c’è spazio per l’amore

L’amore si può tenere a distanza, per molti motivi. Una delusione cocente, un sentimento non ricambiato, ma anche l’intenzione di stare concentrate su sé stesse (sul lavoro, sui vantaggi della singletudine, su obiettivi importanti) possono settare su Off la propria disponibilità a un love story. Non si è sempre pronte per l’amore: è un sentimento totalizzante, sì, ma se si hanno altre priorità o si ha voglia (e bisogno) di sentirsi libere da qualsiasi obbligo o legame, questo ammaliante stato d’animo può aspettare.

Se hai forti dubbi sull’amore

A volte invece si vorrebbe aprire la porta a una nuova storia, con le sue emozioni, il desiderio, il batticuore e quella piacevole sensazione di sentirsi fuori dal mondo. Ma non ci si sente abbastanza pronte, magari per esperienze passate spiacevoli o per troppi dubbi in testa. Meglio starsene ancora un po’ al riparo dalla passione, senza però escludere a priori una nuova love story. Insomma, si sta a guardare affacciate alla finestra della propria vita sentimentale: può captare che passi il tipo giusto e allora le esitazioni spariscono. Ma può accadere che ne passino dieci e nessuno è quello ok.

Se l’amore è benvenuto

E poi capita che, per l’amore, ci si senta prontissime. Una maggior sicurezza in sé stesse, la disponibilità a superare i propri confini, la voglia di scambiarsi baci e pensieri, risate e desideri, sogni e sospiri con qualcuno che ci attrae irresistibilmente: è questo il mix che invita a concedersi senza timori all’amore, bellissima avventura mozzafiato da vivere in due.

E vale anche per le coppie

Tutto questo vale anche per chi è in coppia: si vivono periodi in cui ci sente meno disponibili all’amore romantico e passionale, altri nei quali il rapporto ha un andamento altalenante, e altri ancora in cui ci si sente ancora come delle quindicenni al primo amore, con il cuore a mille e la gioia di esserci l’uno per l’altra.

Ma non sempre ci si rende conto di quale sia la propria attitudine del momento verso l’amore. E tu, come pensi di essere rispetto a questo sentimento? Condiscendente e possibilista o distante e poco coinvolta? Gioca con il test e scopri se sei pronta per l’amore, sei indecisa oppure non è al top delle tue priorità.