Fonte: 123RF Test: Quale scarpa dell'estate è più adatta a te?

Se già siamo amanti delle scarpe, d’estate questa passione si accende ancora di più. Perché ce ne sono tantissime, colorate, originali, audaci, comode, divertenti. E la gran parte lascia i piedi in vista, finalmente liberi di mostrarsi al naturale oppure impreziositi da smalti nelle nuance più attuali e glam. Ma, come nella scelta degli abiti, anche gli accessori parlano di noi e della nostra personalità. Attraverso un paio di scarpe, quindi, possiamo capire che tipo di persona abbiamo davanti ma pure cosa comunichiamo del nostro carattere.

Le scarpe… parlano

Se indossiamo dei tacchi alti trasmettiamo qualcosa di diverso da quando calziamo delle sneaker: vogliamo essere più eleganti, seducenti e attraenti di quanto possiamo esserlo con delle semplici converse, che invece ci danno un’aria sbarazzina, dinamica e comunicativa. Insomma, le scarpe parlano di noi più di quanto possiamo pensare. E se le scarpe possono avere una importante valenza seduttiva, sono in grado addirittura di assumere una rilevanza “rivoluzionaria”: basti pensare alle attrici che, partecipando a rassegne cinematografiche prestigiose come Cannes o Venezia, hanno sfilato sul red carpet in infradito (Jennifer Lawrence) o scalze (Julia Roberts, Kristen Stewart) per ironizzare sul dress code che imponeva i tacchi alti.

Sexy d’estate

D’estate, comunque, le calzature sono molto orientate alla comodità e alla leggerezza. Ma non pr questo tolgono nulla al nostro fascino: è solo che camminare col tacco 12 sulla sabbia o con 38 gradi di temperatura risulta un po’ problematico! Ma un sandalo flat stile gladiator rimane molto sexy anche se non ha il tacco, mentre una platform sportiva-chic dà un tocco wild che valorizza uno short cortissimo.

E tu, sai quale scarpa estiva fa per te? La risposta più immediata è “Tutte!”, come la bimba nello spot dei budini, ma se giochi con il test scoprirai quale calzatura – tra quelle al top di questa stagione – si abbina meglio alla tua personalità e al tuo mood estivo!