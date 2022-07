Belle e comode: queste sono le scarpe che devi portare sempre con te in vacanza

Fonte: iStock Photos

Quando si parla di scarpe d’estate la parola chiave è senza dubbio uno: comfort. Le espadrillas rispondono in modo perfetto a questo imperativo. Sono comodissime e ideali da indossare anche tutto il giorno, ma al tempo stesso consentono di creare dei look super glamour. Originarie della Spagna, queste calzature hanno in breve tempo stregato tutto il mondo: merito di un design studiato ad hoc e di tessuti ideali per regalare comfort e freschezza al piede.

I migliori modelli di espadrillas

Le espadrillas sono fra gli accessori basic che non dovrebbero mai mancare nel tuo guardaroba. Sono chic, divertenti e colorate, così tanto che tutte ne vanno pazze, persino Kate Middleton che le ha più volte sfoggiate in occasioni ufficiali. Se stai organizzando la tua prossima vacanza al mare oppure in una grande capitale, ricordati di mettere in valigia i modelli più belli per affrontare le tue giornate con stile.

Le espadrillas per sportive

Perfette per la città o per una lunga camminata, queste espadrillas sportive firmate superga hanno le caratteristiche di una scarpa da ginnastica, regalando comunque comodità e freschezza d’estate. In tessuto e con un tacco a zeppa, sono l’ideale per un look sporty chic.

Offerta SUPERGA 2730 Rope Espadrille Donna sportive e colorate

Le espadrillas coloratissime

Le espadrillas sono le scarpe ideali per chi ha voglia di sperimentare con i colori. Questo modello è perfetto da sfoggiare tutti i giorni, sia al mare che in città. Il tacco ha un’altezza di 5,6 centimetri ed è in fibra naturale. Il cinturino alla caviglia è regolabile per indossare liberamente i sandali, mentre la suola in gomma ondulata è antiscivolo. Ma ciò che rende speciali queste scarpe sono i colori: dal giallo al rosso, passando per il ghepardato o il pitonato, c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Espadrillas colorate e chic Espadrillas in vari colori con tacco

Le espadrillas a ciabatta per il mare

In cerca di una ciabattina trendy e perfetta per il mare? Le espadrillas basse sono la soluzione! In pelle scamosciata e con tanti colori fra cui scegliere, garantiscono comfort, ma al tempo stesso stile. Il plantare morbido consente di camminare ovunque facilmente, mentre il tacco di 2 centimetri non affatica il piede. Puoi usare queste scarpe estive per andare a prendere un gelato, per fare una passeggiata con il cane o arrivare in spiaggia per una giornata di relax.

Le espadrillas più glamour

Comodità e sensualità si possono unire? Assolutamente sì! Grazie alle espadrillas con zeppa e plateau. Super chic e trendy, queste espadrillas sono perfette per sentirsi femminili anche d’estate, senza però rinunciare alla comodità estrema data dal plateau. Abbinale a un vestitino, agli shorts oppure a dei jeans lunghi per reinventare i tuoi look e sentirti sempre favolosa. Ti consentiranno di ballare fino a tardi, correre per prendere un aperitivo in spiaggia o scatenarti in un party a bordo piscina.

Espadrillas con tacco alto Espadrillas con plateau e cinturino alla caviglia

Le espadrillas da star

Le espadrillas in macramé sono amatissime dalle star che le indossano spesso d’estate per eventi, passeggiate o giornate di relax. Dalla Regina Letizia di Spagna alla top Alessandra Ambrosio, vanno tutte pazze per queste calzature. Queste espadrillas sono un modello classico e senza tempo, da tenere sempre nell’armadio e tirare fuori al momento giusto.

Offerta TOMS Moroccan Corchet Alpargata Espadrillas basse con pizzo

