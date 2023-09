Test: Quale regalo dovresti farti per darti la carica?

Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Ci sono giorni in cui tutto sembra grigio e noioso. Giorni in cui le tue motivazioni appaiono lontanissime e precarie. Il lavoro, i sentimenti, lo studio, sono monotoni e e fastidiosi. Ti senti delusa anche dal tuo aspetto. Capita a tutte un periodo “no” che spegne le energie positive, nasconde l’entusiasmo, azzera la carica interiore. A volte c’è un solo motivo, qualcosa che ti ha fatto male o ti ha disturbata. Altre volte non trovi una causa certa: succede così, provocato da una serie di riflessioni pessimiste o da uno stato d’animo apatico.

Tutto il bello che c’è (per te)

Qualche giorno di straniamento ci sta: tutte abbiamo diritto a essere un po’ negative. Ma dato che questa situazione è piuttosto seccante (per te e per gli altri) ed è anche di ostacolo per le tue attività sociali, espressive, affettive, dovresti uscirne il prima possibile. Per ritrovare la carica e riaccendere le tue energie, fai una cosa semplice quanto utilissima: cerca il bello che c’è in ogni cosa. Come si fa? Intanto trasformando i “non mi piace” in “mi piace”.

Lascia stare l’elenco di quello che non ti soddisfa e concentrati su quello che trovi piacevole e “luminoso”. Ad esempio, il ciclamino fiorito sul balcone, il tuo solito buonissimo profumo, la vicina di casa che ti saluta con un sorriso. Uno scorcio suggestivo della tua città, il capo che ti affida un lavoro importante, un paio di mocassini super cool, una frase profonda letta sui social, una nuova palette di ombretti. Cercare il bello è il segreto per dare energia alla tua carica interiore.

Fatti un dono speciale

Insomma, lascia che siano le piccole cose a darti carburante per l’anima. Perché, malgrado tutto, la vita è una figata, come dice Bebe Vio. E per darti un boost speciale, concediti un regalo che ti darà una carica super. Per scoprire qual è, gioca con il test che ti rivela il dono giusto (e possibile) da farti per sentirti davvero speciale!