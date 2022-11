Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Test: Quali partner attrai?

Recita un antico proverbio: “Chi si somiglia si piglia“. Ma un altro modo di dire afferma: “Gli opposti si attraggono”. L’antica saggezza popolare non sbaglia mai, si dice. Ma qui siamo in presenza di due perle di saggezza palesemente in conflitto: ci si innamora di chi è simile a noi o di chi è del tutto diverso?

“La virtù sta nel mezzo”, sentenzia un motto che risale al Medioevo. Allora se ne deduce che, nella legge dell’attrazione, valgono ambedue le ose: siamo attratte da chi ci assomiglia nel carattere, nei gusti, nel modo di affrontare la vita. Ma ci piace anche chi è totalmente differente da noi perchè ci stuzzica, ci intriga. E lo stesso vale nella direzione contraria: gli uomini che incontriamo vengono colpiti da qualcosa che sentono in noi in cui possono riconoscersi, ma anche per i tratti della nostra personalità che percepiscono opposti alla loro e che quindi li incuriosiscono.

Ognuna quindi attira diversi tipi di ragazzi, catturati da quel mix di uguale/diverso che regola ogni relazione umana con un coinvolgimento emotivo. Ma chi può dire con sicurezza che tipo di possibili partner attrae? Per scoprirlo, gioca con il test che ti svela quali possibili partner attiri e come andrà la vostra storia.