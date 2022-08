Esperta di affari di cuore e pasticci quotidiani, sono stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ho lavorato nella produzione musicale. Sono laureata in Lettere e scrivo per diverse testate.

Fonte: 123RF Test: Qual è lo zaino giusto per te?

Che sia essenziale e minimalista oppure glam ed eccentrico, lo zainetto fa parte degli accessori di tutte. Le borse sono più classiche: le portiamo al braccio, sulla spalla o a tracolla ma costituiscono sempre un peso che grava su un braccio solo. Lo zaino invece rimane appoggiato sulla schiena e ci lascia le braccia libere. E ha in sé quell’idea di spensieratezza e praticità che ce lo rende simpatico e complice. È comunque un accessorio che non passa mai di moda e infatti ogni brand di lusso ha la sua linea di zaini. Ma ci sono tantissime proposte di marchi famosi low cost con prezzi accessibili. E poi ci sono gli zaini-zaini, ovvero quelli da trekking, hiking, escursionismo. Molti preferiscono usare questo tipo di sacche anche per la vita di tutti i giorni, lo studio, il lavoro. Multi-tasche e multi-tasking, gli zainetti sportivi sono spesso scelti per la loro robustezza e comodità.

Un mondo dentro lo zaino

Aprire lo zaino di una persona equivale a scoprire un po’ del suo mondo. In quello delle ragazze c’è di tutto: qualche esempio? Dalla pochette per il trucco alla bustina per gli assorbenti, dalla spazzola al mini-power bank, e poi portafogli, chiavi, fazzolettini, un mini-profumo, borraccia con acqua, una confezione di crackers, un vecchio biglietto del cinema, un mini-ombrello, una scatolina di mentine, libri, una mascherina e via scavando nello zaino che, inspiegabilmente, anche se è piccolo appare senza fondo. Spesso ci troviamo anche oggetti inutili o di cui avevamo dimenticato l’esistenza, come quella banconota da 10 euro che pensavamo fosse dispersa.

Ognuna di noi però ha lo zaino che meglio si adatta al suo stile e alle sue necessità. Scopri qual è lo zaino che fa per te giocando con il test che ti svelerà anche qualche segreto della tua personalità che finora avevi tenuto nascosto… nello zaino!