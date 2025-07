Laureata in Lettere, è stata la caporedattrice di una famosa rivista per ragazze e ha lavorato nella produzione musicale. Scrive per diverse testate e per DiLei si occupa di test sulla personalità, della rubrica #segretidelcuore e scrive articoli per la sezione DiLei GirlZ.

123RF Test: Qual è il mood della tua estate?

Siamo al culmine della bella stagione: quasi tutte in ferie, in vacanza, o comuque in modalità “summer”, ci muoviamo in quel tempo sospeso dove si mixano lentezza e voglia di cambiamento, tramonti mozzafiato e consapevolezza che il tempo vola. Ognuna di noi vive questo momento in modo diverso: c’è chi se lo gode in maniera spensierata e divertente, chi lo trascorre con un’attitudine rilassata e easy, chi ha la mente già sugli impegni autunnali. Ma tutte dovremmo attraversare questi giorni cercando di beneficiare al massimo di quello che stiamo vivendo, attente a ciò che è più importante per noi.

Apprezzare il bello che c’è

Proviamo a sfruttare al meglio agosto e il tempo che resta tra ora e il ritorno alla routine (un po’ noiosetta, ammettiamolo). Utilizziamo questi giorni per apprezzare il senso di libertà – anche relativa – che li caratterizza: vestirci come ci pare, mangiare quando ci va, dormire più del solito, concederci serate di puro relax e divertimento a ballare e stare con gli amici, lasciare liberi i piccoli di fare pasticci e i partner di fare i romantici.

È un piccolo tesoro che ci darà l’energia per affrontare il post-estate, le giornate piovose, il lavoro o lo studio impegnativi, i figli da accudire. E cerchiamo di custodire anche quella leggerezza che ci concediamo in questi giorni rallentando i nostri ritmi, senza sensi di colpa.

Collezioniare emozioni

Non facciamoci tentare da quella inconsapevole pressione di voler rendere “memorabile” ogni vacanza, ogni giornata libera, ogni attimo. Permettiamoci di vivere qualcosa che non sia perfetto ma semplicemente vero e nostro, anche se piove (ma che bello il mare sotto il cielo scuro!), anche se il sentiero sembra infinito (ma che buona la torta al rifugio!), anche se non stiamo facendo nulla “di speciale” (ma che bell0 riposarci, un lusso che non ci è sempre concesso!). La nostra estate ci sta regalando qualcosa che non ha prezzo: la possibilità di vivere emozioni ed esperienze che appartengono solo a noi.

Pensare al “poi” con dolcezza

L’estate finirà e torneremo alla routine di sempre: è naturale sentirsi un po’ spiazzate, anche se la mente salta di suo verso gli impegni che ci attendono. L’idea furba è iniziare a pensare al “dopo” con dolcezza. Possiamo sfruttare agosto per “dare un’occhiata” a settembre, senza ansie ma con quel pizzico di distacco vacanziero che ci consente di mettere meglio a fuoco obiettivi e programmi. Non si tratta di procurarsi preoccupazioni in anticipo, ma di creare una specie di ponte emotivo tra la spensieratezza estiva e la concentrazione necessaria alla ripresa d’autunno.

E tu, come vivi questo momento “clou” dell’estate? Gioca con il test e scopri se sei più spensierata, più dedita a relax, o più proiettata sulla ripresa.