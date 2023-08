Ho 21 anni e lavoro come addetta vendite in un grande negozio di cartoleria e prodotti per l’arte. Sono qui da sei mesi, mi trovo bene, ho colleghi e colleghe adorabili. Ma mi piace da morire il manager dello store: ha 35 anni, è bello, simpatico, molto bravo nel suo lavoro, sempre disponibile e gentile. So che convive con una ragazza poco più giovane di lui e non hanno figli. Lui scherza molto con me, ridiamo, ci prendiamo in giro, mi chiama “cucciola” e spesso mi sfiora, mi fa una carezza, mi mette un braccio sulle spalle e io mi sento morire. Credo di piacergli anch’io, ma finora lui non si è scoperto. Che faccio?

Fonte: 123RF Mi piace il mio capo

Quando c’innamoriamo “col botto”, non sentiamo ragioni. Anche se le amiche, le mamme, le sorelle, le colleghe cercano di scuoterci dalla nostra condizione di “cotte a puntino”, ci sentiamo pervase da un sentimento così potente da restare sorde ad ogni avviso. E spesso travisiamo gesti e parole del nostro oggetto del desiderio: un suo sguardo ci sembra un invito a farci avanti, il tocco della sua mano è la prova evidente che gli piacciamo, una frase gentile si trasforma in una dichiarazione d’amore. La situazione si complica se lui lavora con noi o è addirittura un superiore. In quest’ultimo caso, ci si inoltra su un terreno tanto ammaliante quanto scivoloso. Che fare?

Non perdiamo il controllo

Se è opinione largamente diffusa che una love sul lavoro sia sconsigliabile e spinosa, ci saranno buoni motivi. Mescolare carriera e amore è rischioso: i normali attriti tra compagni di lavoro si amplificano, e al contrario i momenti in cui ci comportiamo da innamorati possono dare parecchio fastidio ai colleghi. Se poi lui è il capo, ogni azione positiva che farà verso di noi verrà giudicata come un ingiusto favoritismo o come il segno che il dirigente si è un po’ rincitrullito a causa nostra. Quindi manteniamo il controllo sulle nostre azioni e reazioni. E cerchiamo di tenere le distanze canoniche tra dipendente e dirigente, sia che lui ci ricambi sia che non reagisca ai nostri approcci.

Facciamo un po’ di conti (col cuore)

Di solito i capi sono più grandi di una decina d’anni. Di solito hanno una relazione, o dei figli. Di solito non si complicano la vita imbastendo una liaison con una persona subordinata. Se lo fanno, potrebbero puntare all’avventuretta facile con un minimo di impegno emotivo e il massimo del risultato, a maggior ragione se noi siamo “le cucciole” dell’ufficio (ovvero le ragazze giovani e di belle speranze) e loro hanno un ruolo di potere (anche se relativo). Avere l’amante giovane sul posto di lavoro è una “comodità” che fa gola a parecchi boss. E chi ne uscirebbe con le ossa rotte? Noi. Che oltretutto ci troveremmo il capo davanti tutto il giorno. Restiamo con i piedi per terra ed evitiamo di considerarlo una specie di principe azzurro formato manager. Se il cuore ci spinge verso di lui, ci annebbia la mente di ipotesi fantasiose e fin troppo romantiche. Dobbiamo invece essere lucide: non è facile, ma è per il nostro bene.

Valutiamo rischi e benefici

Facciamo una valutazione analitica: da una pare mettiamo i rischi di una possibile relazione con il capo, dall’alta mettiamo i benefici.

I rischi: sorgeranno velenosi pettegolezzi su di noi; la nostra professionalità verrà messa in dubbio; vivremo ogni giorno con l’ansia che lui smetta di interessarsi a noi (magari richiamato dai suoi superiori, dalla coscienza o dal bisogno di non impegnarsi); i nostri interessi potrebbero rivelarsi molto diversi visto il divario anagrafico; potremmo essere infatuate del ruolo che riveste invece che di lui come persona. E potremmo anche venire attirate dal fascino del proibito e della trasgressione che suscita forti emozioni ma non ha niente a che fare con l’amore.

I benefici: se siamo ricambiate e lui è leale, corretto e non è già impegnato, potremmo vivere una bella storia d’amore con una persona che però rimane un superiore: è necessario mantenere i ruoli ben definiti, senza atteggiamenti di confidenza e tenerezza.

Cosa non fare mai

Se il capo ci piace e ci ricambia: mai raccontare ai colleghi i fatti della nostra relazione con lui, tipo dove siamo andati a cena, la lite per la scelta di un film, le gaffe dei suoi anziani genitori. Mai confidarsi con i compagni di lavoro sui propri dubbi, sui momenti d’intimità con lui, sui progetti di vita insieme. Ogni confidenza potrebbe ritorcersi contro di noi e disturbare lui, se lo venisse a sapere. I rapporti con i colleghi devono restare gli stessi di prima della story.

Stesso discorso se il capo ci piace ma non ci ricambia: cuciamoci la bocca piuttosto che mettere in giro la voce che siamo cotte di lui, o peggio che siamo certe che lui sia interessato a noi. Il fraintendimento è dietro l’angolo come pure gli spioni: rischiamo che qualche collega “premuroso” fili dritto dal capo a spifferare il nostro sentimento.

La love con il boss: è un “sì” o un “no”?

Tendenzialmente è un “no” per le implicazioni lavorative e i rischi emotivi. Ma in amore non ci sono regole definite e il bello di questo sentimento è che è fluido, mutevole, imprevedibile. Persone con molti anni di differenza, con ruoli diversi, con ideali opposti e caratteri differenti possono amarsi devotamente e saldamente, contro ogni previsione del sentire comune. Quindi, una volta che abbiamo considerato i pro e i contro della love con un capo, cerchiamo di seguire (con saggezza) il nostro cuore, coscienti che il lieto fine non è mai garantito e quindi non va nemmeno inseguito con ostinazione. Amiamo senza farci male, con l’unico comandamento del rispetto verso noi stesse. Tutto il resto è esperienza.