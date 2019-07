Il divorzio ti rende forte, bella e giovane: lo conferma la scienza

Sono finiti i tempi in cui, il divorzio era vissuto come un dramma. Sempre più spesso oggi, per le donne, mettere la parola fine a un matrimonio che non funziona più, equivale a rinascere e a ritrovare un benessere fisico e mentale che, probabilmente in coppia si era perso.