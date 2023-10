Le sue dimensioni sono impressionanti. Il pitone che è stato catturato in India non è infatti un rettile qualunque: si tratta di un esemplare reticolato, tra i più grandi al mendo, che in questo video appare ben oltre le sue dimensioni abituali. La clip è diventata immediatamente virale sulla Rete, dov’è stata condivisa, e accende i riflettori sul maltrattamento degli animali, tema delicato e che richiede la giusta attenzione.

Il video della cattura

Il pitone si trovava in India, in un villaggio, e legato alla recinzione di un capanno. Dal video si vede chiaramente che l’animale cerca di divincolarsi dal cappio, senza riuscirci, e in questi suoi movimenti si colgono anche le sue dimensioni. Oltre alla lunghezza, tra le più importanti del mondo, appare anche di forma irregolare e con un rigonfiamento sulla parte centrale del corpo. Il serpente potrebbe aver infatti ingerito una grossa preda – una mucca o una capra – motivo per il quale lo vediamo ancora più grande del normale.

Il video è comparso su Reddit ed è diventato immediatamente virale sulla Rete. Da un lato per la grandezza dell’animale, davvero notevole, dall’altro per le condizioni in cui si trova costretto a vivere. Il pitone reticolato (Python reticulatus) non è velenoso ma, viste le sue dimensioni, ad avvicinarlo dovrebbe essere solo del personale preparato e con le giuste cautele.

I dubbi sul maltrattamento

A confermare che si tratta di un pitone reticolato è stato il professor Bryan Fry dell’Università del Queensland. È stato inoltre classificato come non velenoso. L’animale è inoltre ripreso mentre cerca di liberarsi dalla corda che lo tiene legato, ragion per cui il Professor Fry si è sbilanciato sulle condizioni in cui veniva tenuto il serpente, legato stretto alla recinzione: “Rattristato dall’abuso che viene perpetrato sugli animali”.

I pitoni reticolati sono inoltre alcuni tra i serpenti più grandi mai catturati in India, oltre a essere tra i più grandi del mondo. Ne è certo Kane Durrant, direttore di Wild Conservation, secondo il quale possono raggiungere senza difficoltà una lunghezza di almeno 8 metri: “Non sono del tutto rari nel Sud-est asiatico, ma hanno subìto un declino a causa delle pressioni antropiche – ha spiegato – Il video ritrae una situazione non isolata in questa parte del mondo poiché i serpenti vengono spesso perseguitati per la loro pelle e la loro carne, nonché uccisi per paura che il bestiame o anche le persone possano venire attaccate se il serpente gigante viene lasciato in vita”.

Ed è stato lui a spiegare perché il serpente apparisse così grande, dicendosi sicuro che avesse appena mangiato qualcosa di molto grande. Una mucca o una capra, secondo lui, date le dimensioni dell’animale che appare inoltre irregolare benché lunghissimo. Un video che in molti hanno definito impressionante, non solo per la mole incredibile del pitone ma anche per la maniera in cui viene tenuto. Un destino probabilmente già segnato, il suo, che fa riflettere sullo strapotere che spesso l’uomo esercita da sempre sulle specie dalle quali può trarre profitto. E no, non solo da quelle destinate all’alimentazione.