Doppia sfilata per Prada: a Milano e Shanghai

Doppie sfilate live, Milano ore 15, Shanghai ore 21, presso il Deposito di Fondazione Prada e a Shanghai presso Bund 1, presentano la collezione donna Primavera Estate 2022 firmata dai co-direttori creativi Miuccia Prada e Raf Simons.

Seduction, Stripped Down, questo il titolo, racconta di una collezione che parla di seduzione per riduzione, ed esplora la sessualità ma in chiave concettuale, in perfetto stile Prada, attraverso l’abbigliamento.

Una nuova seduzione, basata sulla suggestione e ricca di rimandi all’abbigliamento del passato, ma capace di esplorarli, ricontestualizzarli e collocarli nel presente.

Uno strascico, appena accennato in seta couture, le stecche di un corsetto, come ombre o ricordi su maglie, la curvatura di un reggiseno ed il corpo è liberato.

Il trionfo è la sera, ricca di proposte, un intero guardaroba che rimanda agli abiti da sera e ai vestiti d’epoca, che riscopre i tessuti come il doppio raso ed il pizzo scarlatto, ma li ricolloca in contesti nuovi.

Più semplici, con un’attitude moderna, sono facili da indossare, perfetti per le donne del 21esimo secolo.

Corti, sopra il polpaccio e con la schiena volutamente scoperta ci accompagnano nel quotidiano.

Il mondo fantastico evocato è controbilanciato dalla realtà, la vita di tutti i giorni diventa una sfida da affrontare indossando un nuovo modo di essere, di proporsi.

Punti di vista sincroni e simultanei incarnano il mondo moderno e i modi molteplici in cui osserviamo, interagiamo e comunichiamo. Passato e presente, vicino e lontano, vestire e scoprire… tutto è adesso, ma, anche anche in un tempo lontano.

Ecco allora che la sfilata stessa diventa un ponte, in due punti del pianeta, virtuale e fisico, capace di unire persone in una nuova prospettiva, applaudita da Milano a Shanghai.