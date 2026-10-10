Sì, la salopette è tornata. E Cecilia Rodriguez ci mostra come indossarla per essere cool

La salopette in denim è tornata di moda e Cecilia Rodriguez la sfoggia nel modo perfetto su Instagram.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Cecilia Rodriguez con la salopette di tendenza

La salopette di jeans è tornata ad essere di tendenza e a rilanciarla è Cecilia Rodriguez. La showgirl e influencer ha una grande passione per la moda e spesso sul suo profilo Instagram la vediamo sfoggiare look che uniscono comodità e fashion.

Mamma della piccola Isabel Clara, nata dal legame con Ignazio Moser, la sorella di Belen Rodriguez adora gli outfit da sfoggiare tutti i giorni. Pezzi trendy, ma anche utili, da sfoggiare durante una passeggiata al parco o una domenica in famiglia.

Cecilia Rodriguez al parco con la figlia e Ignazio Moser: il look con la salopette

Su Instagram, la vediamo spesso indossare la salopette di jeans che è uno dei suoi pezzi cult. Super indossata negli anni Novanta, la salopette ha una storia lunghissima alle spalle ed è riuscita, nel tempo, a reinventarsi. Nata nella seconda metà dell’Ottocento negli Stati Uniti, veniva inizialmente chiamata overall, ossia “sopra a tutto” ed era considerata la divisa simbolo di braccianti e minatori.

All’epoca veniva realizzata con denim pesante e grezzo. Era un capo utile per chi realizzava dei lavori di fatica: una tuta caratterizzata da bretelle e da una pettorina con una tasca in cui conservare gli attrezzi. Negli anni Settanta la salopette divenne il capo più amato dagli hippie, abbinata a foulard colorati e zoccoli. Negli anni Novanta divenne il punto focale di tutti i look casual e sporty chic, abbinata a blazer, felpe e sneakers bianche.

Che sia lunga oppure corta, moderna oppure femminile con la gonna, la salopette nel tempo si è evoluta, diventando sinonimo di uno stile rilassato ed elegante. Cecilia Rodriguez, ad esempio, la sfoggia in modo disinvolto, abbinandola ad una felpa a righe, tenuta annodata in vita, e ad una t-shirt. Gli scatti pubblicati dalla sorella di Belen su Instagram ci dimostrano il grande potenziale della salopette, degno sostituto dei jeans.

Vestirsi con la salopette, diversamente a quello che pensano in molti, è piuttosto semplice. Ad esempio si abbina alla perfezione al rigore di una camicia bianca, con sneakers colorate oppure stivaletti per regalare un tocco di glamour. Vuoi renderla più etno chic? Allora prova una camicia verde militare, un cappello e scarpe a punta. Il bello di questo capo è che puoi davvero indossarla per tutto l’anno e con qualsiasi temperatura.

Sta benissimo con il dolcevita, dando quel twist in più al collo alto e al tessuto second skin. Puoi usarla pure con maglioni nei colori della stagione oppure con maglie a righe e a maniche lunghe. Le bretelle poi possono fare la differenza: Cecilia Rodriguez adora tenerle entrambe allacciate, ma spesso la vediamo anche con una bretella slacciata, per un look più rilassato. Infine i colori: le nuance a disposizione sono infinite, proprio come accade con i jeans, così come il fit, da quello balloon e rilassato a quello skinny. Il risultato? La salopette in denim si candida a diventare il pezzo che tutte avremo nell’armadio, democratico e ideale per ogni occasione.

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