10 (e più) accessori per rendere il bagnetto sicuro e divertente

Avete mai preparato un bagnetto luminoso per vostra figlia? Avete mai fatto atterrare in acqua una navicella spaziale? Come rendere irresistibile il momento del bagnetto per i nostri bambini!

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

Il bagnetto, per i bambini e per le bambine, è un momento speciale nella routine serale, un’occasione per rilassarsi e divertirsi, purché in sicurezza. Gli accessori pensati per rendere il bagnetto un’opportunità di gioco sono veramente tanti e possono aiutare, coloro che hanno maggiore avversità per la vasca da bagno, a cedere le proprie resistenze per una mezz’oretta di grande divertimento.

Il bagnetto, quando i bambini e le bambine sono molto piccoli, non solo fa parte spesso della routine della nanna, ma segue regole di igiene molto precise, per la delicatezza della loro pelle ma, soprattutto per la sicurezza generale.

In questo articolo ci concerteremo su tutti gli accessori che rendono il bagnetto un momento di grande piacere e di relax, pur rimanendo salde le norme di sicurezza più basilari, anche nei casi in cui i bambini non siano più neonati. Ricordiamo che, anche quando crescono, è sempre opportuno non lasciarli soli, controllandoli di tanto in tanto in base all’età ed a livello di indipendenza raggiunti.

Giochi luminosi e copri rubinetti per il bagnetto

Dimenticatevi la classica paperella gialla o la onnipresente barchetta bianca e blu! I giochi con i quali i nostri figli e le nostre figlie non vedranno l’ora di fare il bagnetto serale sono tutt’altra cosa. Per elencarveli, per raccontarveli uno ad uno, un articolo non basterebbe, perciò abbiamo fatto una selezione di ciò che di più originale potrete mettere nella vasca da bagno senza impazzire.

Copri rubinetto a forma di animale

E se l’acqua che riempie la vasca da bagno non uscisse dal classico rubinetto ma da una balena oppure da un simpatico grosso ippopotamo? Scommettete che l’effetto sarà tale da dover fare i turni per farsi il bagnetto?

Giochi luminosi e cubetti di ghiaccio

Sì, avete letto bene! Un bagnetto caldo può assomigliare alle terme di una spa, con giochi che si accendono in acqua, illuminandola al buio, e luci colorate a forma di cubetti di ghiaccio, da buttare nella vasca senza alcun tipo di rischio.

Adatti davvero a tutte le età, persino alla nostra!

Must montessoriani, pastelli, libri e bolle di sapone

Per chi avesse figli e figlie che hanno l’allergia dell’acqua, gatto style, per coloro costrette a sentire la solita frase “Ma, mamma, mi sono già lavato due giorni fa”, i giochi per il bagnetto diventano un’arma da usare senza freni!

Giochi montessoriani

Per i più piccolini e le più piccoline, per coloro che amano i percorsi, le costrizioni, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Sarà facile immagine storie, tuffarsi in mirabolanti avventure, anche in pochissimi metri e qualche litro di acqua.

Libri da sfogliare e colorare

Sempre per i piccolini e le piccoline, una bellissima idea di intrattenimento per un bagnetto iper sicuro, è rappresentata dai libri realizzati ad hoc per la vasca da bagno.

Tra belle illustrazioni, qualche riga da farsi leggere mentre si è in ammollo, o quelli che, immergendoli in acqua, cambiano colore, i libri da bagnetto intrattengono con allegria e sicurezza tra calde bolle.

Bolle di sapone

E, visto che abbiamo parlato di bolle, non potevamo non inserire i giochi da bagnetto che producono bolle di sapone! Unica pecca, se dobbiamo trovare il difetto, è il rischio di ritrovarsi qualche goccia sul pavimento antistante, oltre il fatto che, portarli via dalla vasca, non sarà facile! A proposito di tappetini, ne esistono di molto carini, che attutiscono il rischio dell’acqua fuori dalla vasca. Non ve ne abbiamo ancora parlato? Nessun problema, lo faremo a breve!

Pastelli da bagnetto

Infine, per i nostri Giotto acquatici non rimane che comprare i pastelli da bagnetto. Potranno imbrattare le pareti della vasca, i bordi, senza alcun timore che l’opera d’arte rimanga impunita! Sicuri, facili da maneggiare ed usare, per un accessorio adatto a tutte le età.

Bombe da bagno e spugne per bambini e bambine

A questo punto, giustamente, qualcuna potrebbe obiettare: “ma li laviamo questi bambini o li facciamo solo giocare?”. Certo che li laviamo, ma con saponi da sogno. Ce ne sono così tanti, che voler fare la collezione potrebbe essere un effetto collaterale.

Bombe da bagno divertenti e sicure

Per avere un’ acqua con effetto wow, colorata e profumata, non vi rimane che sfogliare le nostre proposte e scegliere quella che più si confà con le passioni dei piccoli: dalle bombe da bagno per chi ama le avventure spaziali, a coloro che nutrono passione per i dinosauri, a chi ama arcobaleni, stelle e unicorni. Impossibile resistere al bagnetto, volete provare?

Spugne per il bagnetto

Coloratissime, così carine da essere spesso più usate per giocare che per strofinarsi la schiena, anche le spugne possono essere protagoniste del bagnetto dei più piccoli e delle più piccole. Grazie a loro sarà più facile convincere i più restii a lavarsi bene e ad insistere nelle classiche zone, ginocchia-gomiti-piedini.

Fonte: iStock

Bagnetto: spazzole & cuffie super cute

Se, fin qui, il bagnetto lo abbiamo trasformato in un momento di igiene quotidiana divertente ma sicura, il problema arriva quando si tocca la questiona capelli. C’è il bambino che se li fa lavare senza problemi, chi è terrorizzato dallo shampoo negli occhi, ma soprattutto chi del phon non vuole proprio sentire parlare! E, ammettiamolo, la sera anche noi ne faremmo volentieri a meno.

Qui non vi proponiamo marche o tipologie di shampoo ma due accessori per i capelli che posoano dare qualche gioia durante il bagnetto.

Spazzola districante

Se c’è una cosa che è in grado di mettere in crisi il benessere sin qui acquisito, è quel momento in cui, prima di asciugare i capelli, dobbiamo districare i classici nodi che non risparmiano nessun bambino/a.

In tal caso, usare una spazzola studiata per i bambini, sia per dimensione che per fantasia, aiuta a rendere l’operazione più veloce e, col tempo, a stimola i piccoli ad una maggiore autonomia.

Cuffie per tutta la famiglia

Ad ogni modo, va detto, non tutti i bagnetti finiscono una lavata di capa! Spesso, quando il bagnetto è una routine, una coccola nei pomeriggi invernali, per ritrovare la temperatura che si è persa all’aperto, lo shampoo non è sempre previsto.

In questi casi, una cuffia di buona qualità, in grado di tenere a riparto tutti i capelli e che ci risparmi da mezz’ora di asciugacapelli, è d’obbligo. Anche in questo caso, vengono in nostro soccorso dei simpatici animali che non attendono altro che custodire l’asciutto dei capelli dei nostri bambini/e, proteggendo noi genitori dall’annoso phon serale. Alcuni sono venduti in kit, molto utili per tutto lo stretto parentado.

Fonte: iStock

Tappetini antiscivolo e tende da bagno

Stiamo per concludere questa nostra carrellata sui prodotti per il bagnetto in grado di farlo diventare il momento atteso, a fine giornata, anche per i bambini e le bambine che meno lo amano (sulla carta!).

Non possiamo che parlare, a questo punto, dell’arredo: di quegli accessori in grado di tematizzare il loro bagno personale, per coloro che ne hanno uno, ad esempio in cameretta. Siamo sicuri che, in tal modo, sarà davvero impossibile non tornare a casa gridando: “Mamma, papà, vogliamo fare il bagnetto!”.

Tappetini antiscivolo divertenti

Da usare, in alcuni casi, sia all’interno della vasca, per evitare scivoloni pericolosi, sia all’esterno con il medesimo obiettivo, oltre quello di preservare il pavimento dalla caduta di acqua.

Kit per il bagnetto dei bimbi

Infine, il must have per chi ci ha preso gusto sta proprio nei kit tenda da bagno che comprendo tappetino e tenda abbinati. Da Barbie a Snoopy difficile non trovare quello che fa a caso nostro. Ops, loro!

Ci fermiamo qui, ma potremmo continuare con teli e accappatoi morbidi, in grado di trasformare i nostri figli e le nostre figlie nei loro personaggi preferiti, come fosse Halloween o Carnevale. Potremmo continuare con i dispenser dei prodotti da bagno che non conoscono limiti di fantasia, maneggevoli, divertenti e sicuri. Ma sappiamo che vi dobbiamo lasciare il tempo di prepararlo il bagnetto!

Concludiamo ricordandovi che, educare all’igiene personale in modo giocoso, non è (solo) un vezzo ma può essere un modo per rendere i nostri figli ogni giorno più consapevoli e, pian piano. autonomi nella gestione della cura verso se stessi, importante a qualsiasi età.