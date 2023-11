Henry Kissinger è stato uno degli uomini più influenti della politica del secolo scorso, Segretario di stato e consigliere per la Sicurezza sotto i governi di Nixon e Ford, insignito del Nobel per la pace nel 1973 per il suo contributo alla risoluzione del conflitto in Vietnam. Non è un segreto che sia stato anche un vero rubacuori, capace di sedurre le donne più affascinanti dell’epoca, ma a conquistare il suo cuore è stata lei: Nancy Maginnes, con la quale è stato sposato per quasi cinquant’anni.

Nancy Maginnes, il primo incontro con Henry Kissinger

Nancy era giovanissima quando ha incontrato per la prima volta Henry Kissinger. Erano gli anni ’60 e studiava ad Harvard, dove il già noto politico insegnava occupandosi di diversi progetti: il prestigioso ateneo ha fatto da scenario all’inizio di un rapporto che sarebbe perdurato per oltre cinquant’anni, fino alla morte di Kissinger il 30 novembre 2023.

Classe 1934, Nancy Maginnes – questo il suo cognome prima di sposarsi – è originaria di Manhattan ma cresciuta a White Plains. La madre era Agnes McKinley mentre il padre, Albert Bristol Maginnes, era un ricco avvocato e giocatore di football e da questa relazione sono nati anche i fratelli Bristol e David. Non ha mai nascosto una certa ambizione la giovane Nancy, che sin da subito si è dedicata agli studi dapprima diplomandosi alla Masters Schools di Dolbs Ferry e poi, nel 1955, conseguendo la laurea in storia presso il Mount Holyoke College, un istituto privato femminile in Massachusets.

L’incontro con Kissinger ha rappresentato un’importante punto di svolta per la sua carriera: fu lui a proporla nel 1964 per il ruolo di assistente personale dell’allora governatore di New York, Nelson Rockefeller, e il suo nome da quel momento è rimasto professionalmente legato a quello della ricca e potente famiglia americana.

Fonte: IPA

Henry Kissinger, il secondo matrimonio con Nancy

Ai tempi del primo incontro con Nancy – “alta, bionda e fumatrice accanita”, come l’ha definita il New York Times in un articolo del 1974 -, Kissinger era già un nome altisonante della politica americana, ma non solo. Era un uomo dal fascino magnetico capace di conquistare ogni donna, al punto tale da guadagnarsi i soprannomi di “playboy di West Wing” e “sex symbol dell’amministrazione Nixon”, come lo definì un articolo del Women’s Wear Daily del 1971.

Prima di intraprendere questa “carriera” da rubacuori, però, Henry Kissinger era già stato sposato in prime nozze con Ann Fleischer, compagna di liceo e come lui rifugiata ebraica dalla quale ha avuto i due figli Elizabeth e David. Ma quel matrimonio “totalmente infelice”, come la stessa Ann lo definì, ebbe vita breve e la coppia si separò dopo quindici anni.

La vita da single di Kissinger durò ben poco: contro ogni aspettativa, quel successivo fatidico incontro con Nancy si è trasformato in qualcosa di più. Così, al netto delle scappatelle e della sua particolare passione per il gentil sesso, nel 1974 decise di sposarla e da quel momento non si sono mai più separati. Si è parlato a lungo di momenti di crisi, persino della possibilità che potessero lasciarsi definitivamente – voci che la stessa donna ha sempre smentito -, ma così non è stato: Nancy è rimasta al suo fianco fino all’ultimo istante prima della morte, alla veneranda età di 100 anni.