Alla veneranda età di 100 anni, il 30 novembre 2023, è morto Henry Kissinger, uno dei personaggi più importanti della politica del ‘900. L’uomo le cui azioni hanno fatto sì che gli Stati Uniti diventassero la potenza globale che oggi conosciamo. Bavarese di origini ebree, soldato volontario, e poi generale, nella guerra americana contro il nazismo, fu Segretario di stato e consigliere per la Sicurezza sotto i governi di Nixon e Ford. Nel 1973 fu insignito del premio Nobel per la pace per l’impegno nella risoluzione della guerra in Vietnam.

Non ha bisogno di ulteriori presentazioni Kissinger, Macchiavelli del ventesimo secolo, il suo nome è già entrato nei libri di storia. C’è un lato del Segretario, però, che è rimasto furbescamente celato nel corso della sua lunga vita. Politico di professione, nel tempo libero Kissinger era un vero rubacuori, che conquistò alcune delle donne più affascinanti del suo tempo.

Henry Kissinger, il playboy di West Wing

Il playboy di West Wing, così era chiamato Henry Kissinger. Perché, inaspettatamente, era il più fortunato casanova dell’ala Ovest della Casa Bianca, quella che ospite gli uffici del presidente degli Stati Uniti d’America. Il “sex symbol dell’amministrazione Nixon” lo definì un articolo del Women’s Wear Daily del 1971.

Politico tutto d’un pezzo, era tutto cuoricini e carezze quando si trattava di approcciarsi alle donne. Romantico, galante e con un pizzico di spavalderia che non guasta mai. Il suo savoir faire riuscì a fargli strappare persino un bacio da Zsa Zsa Gabor, magnifica diva simbolo della vecchia Hollywood.

E dopo Gabor, negli anni da giovane scapolo della Casa Bianca, Kissinger conquistò la top model Candice Bergen; l’attrice premio Oscar Shirley MacLaine; e ancora Marlo Thomas, l’attrice Liv Ullman (che lo definì “l’uomo più interessante mai incontrato”), Samantha Eggar e la nota giornalista Diane Sawyer. Si parla persino di un matrimonio segreto con la Bond Girl Jill St. John.

Il suo fascino era tale che, in un sondaggio condotto da Associated Press tra le conigliette di Playboy del 1972, alla domanda: “con quale uomo andreste a un appuntamento se poteste scegliere chiunque al mondo”, il nome di Henry Kissinger fu quello più citato.

Il primo matrimonio e il grande amore con Nancy

Primo di diventare il playboy della Casa Bianca, Henry Kissinger fu un serio e tradizionale sposino, così come la maggior parte degli uomini della sua generazione. Giovanissimo, si sposò con la compagna di liceo – anche lei rifugiata ebrea – Ann Fleischer. I due ebbero due figli, Elizabeth e David, e si separano 15 anni dopo il sì. Fleischer definì la loro una relazione “totalmente infelice”.

Qualche decennio dopo, dopo aver consumato brillantemente la carriera da rubacuori, Kissinger convolò a nozze con la giovane e ambiziosa Nancy Maginnes, figlia di un ricco avvocato ed ex giocatore di football. I due si conobbero nel prestigioso college di Harvard, dove lei era studentessa e lui professore. Kissinger la raccomandò per il ruolo di aiutante dell’allora governatore di New York Nelson Rockefeller e, il 30 marzo 1974, la trasformò in sua moglie. Nonostante le numerose e ripetute voci di crisi, i due non si sono mai lasciati e Nancy è rimasta accanto al grande Segretario fino al giorno della morte.