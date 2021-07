Mete e consigli per vacanze per single over 50

editato in: da

Chi dice che per viaggiare bisogna obbligatoriamente essere in coppia o in gruppo? Il viaggio è un’esperienza meravigliosa che chiunque può scegliere di fare, da solo o in compagnia. Non esiste alcun limite di età o regola alla voglia di staccare la spina ed evadere per qualche tempo dalla realtà quotidiana. È possibile pianificare un viaggio in qualche luogo lontano, magari in una zona con spiagge paradisiache e mare azzurro, ma anche a qualche passo da casa.

Per una donna single over 50 un viaggio rappresenta non solo un momento di svago, ma anche l’opportunità ideale per arricchirsi e aprirsi a nuove conoscenze. Infatti, sempre più spesso negli ultimi anni, si sente molto parlare di viaggi per single e, molti dei quali, organizzati da tour operator specializzati in questo ambito. Perché per stare bene e trascorrere tempo di qualità, non è necessario essere in compagnia di qualcuno. Sono moltissimi i pacchetti ideati per donne single over 50 che desiderano intraprendere un viaggio alla scoperta del mondo, ma anche di sé stesse; non vi sono freni alla voglia di godersi a pieno la vita.

Se sei una donna single over 50 che ha ancora tanto entusiasmo e voglia di scoprire il mondo circostante, potrai optare per una vacanza avventurosa, ma anche relax in crociera nel mare più bello d’Italia. Numerose sono le possibilità per single over 50 per partire per un lungo viaggio, pensate su misura per ogni esigenza.

Una vacanza per una donna single over 50 rappresenta il momento ideale per non dover scendere a compromessi con alcun marito o fidanzato, nonché la chance perfetta per entrare fortemente in sintonia con la propria mente ed il proprio corpo, esplorando l’anima nel profondo. Ma anche mettersi costantemente alla prova nel rapporto umano e stringere amicizie che possono durare tutta una vita.

Vedremo insieme le mete più gettonate e amate dalle donne, dove meglio orientarsi una volta superati i 50 anni e assaporare il gusto di una vacanza pensata per le proprie necessità.

Località di mare: le mete preferite per single over 50

In cima alla classifica delle mete preferite per una vacanza da donne single over 50, troviamo senza dubbio le località di mare. Il mare, la spiaggia, l’atmosfera magica che si crea, ma anche balli e feste organizzate contribuiranno a rendere l’esperienza davvero unica. E non dimenticare le innumerevoli occasioni di socializzazione che una vacanza può regalare: un’ambiente dinamico e divertente che saprà aiutare anche le più timide!

Per una vacanza al mare da single over 50, è molto facile pensare anche ad un viaggio di gruppo, soprattutto per coloro che desiderano trovarsi a contatto con persone molto simili a sé, con le stesse abitudini ed idee. Scegliendo l’opzione di viaggi organizzati per donne single, trovare la sintonia con tutti gli altri componenti del gruppo sarà un vero gioco da ragazzi, nonché la certezza di non trovarsi in mezzo a famiglie con bambini o coppiette che adorano trascorrere del tempo in intimità.

I pacchetti che contemplano viaggi organizzati per single over 50 offrono solitamente location pazzesche, strutture ricettive a 5 stelle con l’obiettivo di garantire un livello di qualità eccellente. E poi, la pace di questi luoghi è sicuramente impagabile.

Vacanza in crociera per single over 50

Anche l’idea di una crociera per donne single over 50 viene sempre presa molto in considerazione da coloro che sono alla ricerca di puro relax, divertimento e voglia di fare nuove conoscenze. La crociera, infatti, offre mete perfette per la vacanza da sogno per single cinquantenni: rispetto al classico resort, questa offre un’esperienza sicuramente più dinamica, soprattutto perché, nell’arco della settimana, è facile visitare tanti luoghi meravigliosi e le chances di fare incontri sono letteralmente raddoppiate. È quindi enorme la possibilità di socializzazione che offre la nave. Sarai “coccolata” da un personale di bordo molto professionale e attento a tutte le tue esigenze; verrai prontamente coinvolta in sessioni di yoga, attività fisica, ma anche balli e feste esclusive. Insomma, la noia non prenderà certamente il sopravvento!

Esistono tantissime tipologie di crociere: da quelle che ti porteranno alla scoperta delle più belle spiagge europee, tra Grecia, Spagna, Portogallo, Croazia; a quelle che ti faranno scoprire spiagge paradisiache di Caraibi e Giamaica.

Valigia alla mano e si parte!

Non solo vacanze di una settimana, ma anche un weekend o una gita fuori porta

È vero, la maggior parte delle donne single over 50 adora fare vacanze di almeno una settimana. Ma non per tutte deve per forza essere così: infatti, abbiamo pensato anche a coloro che desiderano smorzare la noia anche solo per un weekend e partire alla scoperta delle più belle città italiane.

Se senti di avere la necessità di partire per una gita fuori porta, potresti sempre pensare di trascorrere una giornata a Venezia, per esempio. Rimarrai incantata dalla meraviglia della Serenissima, dalle sue antiche calle e dai secoli di arte e storia che porta con sé. Venezia è magica! Per una maggiore possibilità di socializzazione, ti consigliamo di partire durante le feste patronali o in periodi particolari dell’anno.

Non solo Italia, anche la Svizzera e la Francia offrono la possibilità di visitare luoghi nuovi e affascinanti.

Vacanze per single over 50: i villaggi migliori nelle più belle località marittime d’Italia e non solo

Il mare pare quasi essere una meta scontata per una vacanza da single over 50, eppure è il connubio perfetto tra relax e divertimento. Moltissimi sono i pacchetti proposti dalle agenzie di viaggio, fisiche e online, che contemplano villaggi vacanze da sogno che si affacciano su un mare cristallino. È proprio questa la soluzione perfetta per godersi tanto sole, ma anche stringere nuove amicizie: le località marittime sembrano proprio creare un’impeccabile atmosfera.

Tra le mete più in voga, senza dubbio, consigliamo la Puglia e, in particolare, il meraviglioso Salento. Questa regione non regala solo un mare pazzesco, ma anche km di spiagge bianche, tramonti mozzafiato e tanto divertimento all’interno dei villaggi. Sei pronta per fare nuove amicizie?

Anche la Calabria, regione autentica e verace, saprà sicuramente donarti tanto relax e la possibilità di fare nuove conoscenze. Scegli di trascorrere una settimana all’insegna di storia, divertimento e buon cibo e di perderti nelle meravigliose località di Scilla, Tropea e Soverato: perle del nostro bel Paese.

Nella classifica delle migliori località di mare dove trascorrere una vacanza da single over 50, non poteva assolutamente mancare la Sardegna. L’acqua chiara e pulita del mare rende quest’area un vero paradiso: la Sardegna è tutta bella e scegliere il luogo dove trascorrere una settimana di ferie è davvero molto difficile. Una cosa è certa, ovunque deciderai di rilassarti, respirerai un’atmosfera che non deluderà certamente le tue aspettative: Villasimius, Colostrai, Carbonia, Porto San Paolo e molto altro.

Non rimarrai poi sorpresa nello scoprire che anche l’Emilia-Romagna è una delle mete preferite da donne single over 50. Parola chiave della riviera romagnola è sicuramente il divertimento e le città che prima si affollano sono Cesena, Rimini, Riccione, Milano Marittima e Cesenatico. Si sa, il mare non è certamente caraibico, ma lo spirito della Romagna è sicuramente giovane e conviviale: nuove conoscenze non mancheranno di sicuro.

Ancora troppo sottovalutate sono proprio le Marche: vantano località balneari davvero stupende, spiagge lunghe ed attrezzate, nonché bellezze naturali davvero invidiabili. San Benedetto del Tronto e Ancona. E sicuramente meravigliosa è la Versilia con le sue strutture ricettive signorili, bagni curati e dotati di ogni comfort: Forte dei Marmi è il fiore all’occhiello.

Svariati sono i villaggi vacanze che è possibile trovare in tutte queste località: un bel mare, resort eleganti e movida a qualche passo da casa. Ma se sei pronta ad avventurarti senza alcun timore, allora i consigliamo di prenotare l’aereo e partire per Sharm El Sheikh, Cuba, Capo Verde, Madagascar e Thailandia.

Tante altre idee viaggio per una vacanza per single over 50

Se non sei una donna che ama la crociera, ma nemmeno prendere l’auto o l’aereo per raggiungere località incantevoli, puoi comunque optare per l’autobus: infatti, sono moltissimi quelli programmati settimanalmente e che hanno partenza nelle più grandi città e che contano con diverse escursioni. È sicuramente una vacanza molto rilassante, soprattutto se si prende in considerazione il fatto che ogni piccola cosa, nei minimi dettagli, è già stata pensata e organizzata nel pacchetto che si sceglie di acquistare. Parliamo di un modo di viaggiare in completa autonomia e che offre la possibilità di conoscere tante, tantissime nuove persone che partono all’avventura.

Ad esempio, potresti prendere in considerazione l’idea di partire per una vacanza per single over 50 in autobus alla volta di Budapest e lasciarti conquistare dalle bellezze architettoniche della città: uno stile barocco senza eguali ed il Castello di Buda fanno da contorno ai palazzi di fine Ottocento. Un’esperienza ricca di magia ed emozioni uniche.

Oppure, un tour alla scoperta del capoluogo della Catalogna: Barcellona, una città incantevole e ricca di divertimento. Grazie al suo clima gradevole e alle bellezze naturali e architettoniche che vanta, questa città è la meta preferita di milioni di turisti. Modernismo e cultura avanguardistica, fanno di Barcellona una città ammaliante, dove è possibile ammirare i capolavori di Gaudì. Non farti scappare un’esperienza di viaggio toccante come questa!