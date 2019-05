Valentina Sampaio, la prima modella transgender sulla copertina di Vogue

Chioma fluente, occhi profondi color nocciola, lineamenti del viso dolci, è Valentina Sampaio, la prima modella transgender a comparire sulla copertina di Vogue. È brasiliana, ha 19 anni ed è stata scelta per il numero di marzo della edizione francese della più importante rivista di moda, dal titolo eloquente: La bellezza transgender.

Bellissima, Valentina è considerata da molti l’erede di Giselle Bundchen. Dopo i celebri modelli transessuali, Lea T e Andreja Pejic, è lei la nuova icona trans, anche grazie ai suoi profili social seguiti da migliaia di persone.

Valentina è stata immortalata dai fotografi-star, Mert and Marcus che hanno realizzato due versioni della cover. Vogue Paris le ha pubblicato in anteprima sulla propria pagina Instagram commentando:

Questo mese siamo fieri di celebrare la bellezza transgender e il modo in cui le modelle come Valentina Sampaio, che qui posa per la sua prima copertina di ‘Vogue’, stanno cambiando il volto della moda, abbattendo i pregiudizi.