Ecco quali sono stati i trend di dating più diffusi dell’anno… quanti ne conoscete?

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno iniziamo a tirare le somme di com’è andato questo 2022. Tra alti e bassi, possiamo dire con certezza che il 2022 è stato l’anno in cui, dopo la pandemia di Covid-19, abbiamo davvero ripreso a vivere, uscire, divertirci… e andare ad appuntamenti.

Già dai primi mesi del 2022, una nuova ondata di entusiasmo ha travolto i giovani single, che hanno fatto il possibile per recuperare il tempo perso durante la quarantena. Le attività all’aria aperta, i viaggi e i concerti dal vivo hanno toccato nuovi record, e con esse anche il mondo degli appuntamenti. Milioni di giovani in tutto il mondo che si erano avvicinati al dating durante la pandemia sono ora pronti a mettersi in gioco e iniziare nuove frequentazioni, ma con nuove regole!

Ecco allora che l’app di dating Tinder ha raccolto nel suo report annuale Year in Swipe le principali novità dell’anno appena trascorso. Dai nuovi trend all’attenzione della Gen Z per le cause sociali, dalle nuove regole in fatto di appuntamenti alle emoji più usate, ecco tutto quello che c’è da sapere sul 2022 in fatto di dating.

Situationship

La situationship è un trend sempre più diffuso e riconosciuto. A metà tra una relazione ufficiale e un’amicizia, la situationship è essenzialmente una relazione romantica libera da definizioni o regole. Su Tinder c’è stato un aumento del 49% nelle menzioni in bio di questo trend. Non solo, 1 utente su 10 afferma di essere alla ricerca di una situationship come soluzione per vivere le relazioni in maniera più serena e tranquilla.

Largo alla positività

Essere positivi è trendy. La nota emoji del parcheggio 🅿️ è stata l’emoji di tendenza numero uno su Tinder quest’anno; un interessante cambiamento rispetto alle emoji di tendenza degli anni passati. I membri hanno usato questa emoji per far sapere al mondo – e ai loro partner – cosa stanno cercando: positività e concretezza.

Appuntamenti di giorno e all’aperto

Non tutte le abitudini che abbiamo adottato durante la pandemia sono scomparse, ad esempi i single hanno iniziare a dire basta appuntamenti solo quando fa buio. Attività come fare un picnic, prendere un caffè o andare in spiaggia sono ora all’ordine del giorno, dimostrando che ormai i single sono alla ricerca di qualcosa in più rispetto a una cena o un drink. Appuntamenti meno tradizionali, più autentici e sobri sono la nuova norma per conoscersi.

Appuntamenti alcol-free

Bere alcol durante un appuntamento è ormai storia vecchia. Sempre più giovani preferiscono evitare drink e alcolici, sfidando le tradizioni, per risultare più autentici e godersi meglio il momento. Oltre il 25% dei giovani su Tinder ha ammesso di bere meno rispetto allo scorso anno, mentre parlando delle loro abitudini il 72% degli iscritti ha dichiarato di non bere proprio o di bere solo occasionalmente. In effetti, l’uso delle emoji 🍻 e 🍷è diminuito rispettivamente del 40% e del 25% sui profili Tinder rispetto al 2021.

Cause sociali come icebreaker ad un appuntamento

Supportare cause sociali è un vero e proprio dating trend; o perlomeno un icebreaker. Il 75% degli iscritti a Tinder è infatti alla ricerca di un partner che sia impegnato in questioni sociali. Per i giovani italiani, ad esempio, i diritti della comunità LGBTQ+ sono di primaria importanza, con Pride, Queer e LGBTQ rispettivamente al secondo, quarto e quinto posto tra le cause sociali più popolari in Italia.

La nostalgia fa tendenza

I giovani si ispirano alle tendenze degli anni ’90 e 2000: 90’s Kid, Anime e Sneakers sono infatti tra gli interessi più diffusi su Tinder e dei veri e propri richiami al passato. Anche la canzone più popolare del 2022, “Running Up That Hill” di Kate Bush, è in realtà una hit del passato ora tornata in auge. Non solo: nel 2022 Tinder ha rilanciato il tradizionale appuntamento al buio con una nuova funzione che permetteva di chattare con una persona senza vederne il profilo. La nuova feature è stata utilizzata in media 200.000 volte al giorno, un chiaro segno che l’autenticità e le vibes del mondo pre-smartphone sono ricercate ora più che mai.

Accontentarsi non è più un’opzione

Le emoji🚩 e 🌫 erano di tendenza… e per una buona ragione! Grazie ai consigli e tips legati alla psicologia diffusi sui social, i giovani d’oggi sono sempre più preparati a distinguere il buono, il brutto e il cattivo nelle relazioni. Oltre la metà (58%) degli intervistati ha dichiarato di saper identificare con facilità una green o red flag in un potenziale Match. Accontentarsi non è più un’opzione: i giovani single non hanno paura di dire chiaramente cosa va bene e cosa no, mettendo la propria sicurezza al primo posto.

Gli amori nati in altre città

Nel 2022 i membri di Tinder sono finalmente tornati a viaggiare, liberi da restrizioni o divieti. I giovani tra i 18 e i 25 anni su Tinder hanno usato la funzione Passport, una modalità che permette di segnalare la propria provvisoria presenza in una località e conoscere gente del posto, in media 9 volte al mese: in Italia le destinazioni più gettonate sono state Milano, Roma e Firenze.

Oroscopo e segno zodiacale sono diventati un must

Con un triplo Mercurio retrogrado che incombeva su di loro, sempre più single si sono affidati alle stelle per avere una guida. Scrivere il proprio segno zodiacale nel profilo è ormai una priorità: Leone, Scorpione e Cancro sono stati i più inclini a includere il proprio segno nella bio. Ma non finisce qui: sorprendentemente, la maggior parte delle volte i match avvengono tra persone dello stesso segno!