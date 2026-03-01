Segway Navimow H2, per prendersi cura del proprio giardino (anche quelli più grandi)

Nonostante la soddisfazione (che abbiamo toccato con mano e sulla terra) per le sue capacità tecniche, l'esperienza d'uso rivela che la perfezione tecnologica deve ancora fare i conti con la natura imprevedibile di un prato vero e con l'iniziale complessità della messa in opera.

La vera rivoluzione del Navimow H2 risiede nel suo sistema di navigazione a "tripla fusione AI" , che combina LiDAR ad alta risoluzione, Network RTK e visione artificiale. Sulla carta, è il massimo della tecnologia disponibile: un robot che "vede" il giardino, ne mappa ogni centimetro e si muove con una precisione millimetrica anche sotto gli alberi o in zone dove il segnale GPS solitamente vacilla. Ma come si comporta davvero sul campo? Dopo averlo messo alla prova tra aiuole, pendenze e ostacoli , abbiamo scoperto un alleato prezioso, pur con qualche piccolo "ma" che merita di essere approfondito.

Funzionale e adatto a gestire spazi verdi importanti e accidentati

Tuttavia, nonostante la potenza dichiarata, abbiamo riscontrato che in presenza di erba particolarmente spessa o leggermente umida, il sistema anti-intasamento può richiedere una pulizia più frequente per mantenere l'efficienza ottimale. È un prodotto potente , ma che richiede comunque un minimo di attenzione umana per dare il meglio di sé.

La potenza di taglio è garantita da un robusto motore da 100W e da un disco rotante equipaggiato con 6 lame affilate, che assicurano un risultato estetico degno di un campo da golf. Molto utile la funzione EdgeSense, che permette al robot di avvicinarsi fino a soli 5 cm dai bordi e dai muri. Questo riduce drasticamente il tempo che dedicavamo alla rifinitura manuale con il decespugliatore, un compito noioso che tutti vorremmo evitare.

Il Segway Navimow H2 non è un semplice tagliaerba , ma un concentrato di intelligenza che sembra uscito da un laboratorio di robotica avanzata. Il sistema LiDAR a stato solido è il vero cuore pulsante del dispositivo: scansiona l'ambiente circostante a una velocità che ci ha stupito, creando una mappa 3D densissima che permette al robot di avere una padronanza della scena senza pari. Durante i nostri test, abbiamo notato come questa tecnologia faccia la differenza rispetto ai modelli basati solo su GPS: l'H2 non si limita a seguire una traccia satellitare, ma "vede" fisicamente dove si trova. Questa capacità gli consente di muoversi con disinvoltura anche sotto gli alberi o in zone dove il segnale potrebbe essere instabile, situazioni che spesso mandano in crisi i robot.

Una chicca: GeoSketch™ e la mappatura intelligente VOTO: 8.5

Una delle funzioni più innovative e che più ci ha colpito durante la prova è senza dubbio GeoSketch™. Attraverso l'app Navimow, è possibile visualizzare la mappa interattiva del proprio giardino e rifinire i confini con una precisione chirurgica, semplicemente disegnando sullo schermo dello smartphone. Non è più necessario correre dietro al robot con un telecomando fisico per impostare il perimetro: l'H2 è in grado di auto-mappare l'area in modo autonomo, lasciando a noi solo il compito di definire zone di esclusione (come aiuole fiorite o zone con giochi per bambini) o percorsi preferenziali.

È un approccio alla domotica che rende la gestione del giardino quasi un gioco, anche se la prima configurazione richiede comunque un po' di pazienza per assicurarsi che ogni angolo sia stato correttamente interpretato dal sistema.

La gestione delle pendenze è un altro punto a favore che merita una menzione speciale. Grazie al controllo elettronico della stabilità e ai motori posteriori ad alta coppia, il Navimow H2 affronta salite fino al 45% senza mostrare segni di incertezza. Il robot è in grado di adattare il proprio baricentro durante le curve in pendenza per evitare slittamenti che potrebbero danneggiare il manto erboso, un dettaglio fondamentale per chi ha un giardino collinare o con dislivelli importanti.

La nota dolente, tuttavia, rimane l'app: pur essendo estremamente completa, la quantità di opzioni e menu può risultare inizialmente disorientante. Avremmo preferito un'interfaccia più "pulita" e immediata, specialmente per le funzioni quotidiane di avvio e programmazione.