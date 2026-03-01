Segway Navimow H2, per prendersi cura del proprio giardino (anche quelli più grandi)

Prendersi cura del giardino può essere un rito rilassante, ma anche una battaglia infinita contro il tempo e l’erba che cresce troppo in fretta. Nella routine di chi ha un prato di cui occuparsi (soprattutto se di grandi dimensioni) , il nuovo Segway Navimow H2 si inserisce come un alleato tecnologico di alto livello, puntando a liberarci definitivamente dalla schiavitù del tagliaerba manuale.
Erede della fortunata serie H, questo robot di seconda generazione è pensato per chi possiede spazi verdi anche importanti, fino a 3.000 m², e non ha alcuna intenzione di stendere chilometri di filo perimetrale o installare antenne ingombranti. Il Navimow H2 non è solo un tagliaerba, ma un vero e proprio concentrato di intelligenza artificiale applicata alla cura del verde, progettato per muoversi con disinvoltura anche nei contesti più complessi e impegnativi.
La vera rivoluzione del Navimow H2 risiede nel suo sistema di navigazione a "tripla fusione AI", che combina LiDAR ad alta risoluzione, Network RTK e visione artificiale. Sulla carta, è il massimo della tecnologia disponibile: un robot che "vede" il giardino, ne mappa ogni centimetro e si muove con una precisione millimetrica anche sotto gli alberi o in zone dove il segnale GPS solitamente vacilla. Ma come si comporta davvero sul campo? Dopo averlo messo alla prova tra aiuole, pendenze e ostacoli, abbiamo scoperto un alleato prezioso, pur con qualche piccolo "ma" che merita di essere approfondito.
Nonostante la soddisfazione (che abbiamo toccato con mano e sulla terra) per le sue capacità tecniche, l'esperienza d'uso rivela che la perfezione tecnologica deve ancora fare i conti con la natura imprevedibile di un prato vero e con l'iniziale complessità della messa in opera.
- Installazione "Drop and Mow": basta posizionare la base e il robot è pronto a mappare il giardino in autonomia
- Navigazione LiDAR : grazie alla scansione di 200mila punti al secondo, gestisce passaggi stretti fino a 70 cm e ostacoli sospesi
- Sicurezza avanzata: il sistema VisionFence riconosce oltre 20 tipi di animali (cani, gatti, ricci) e piccoli ostacoli (fino a 1 cm)
- Manutenzione: la certificazione IP66 permette di lavare il robot direttamente con il tubo dell'acqua
- Il prezzo: la tecnologia avanzata costa… consigliamo il Navimow H2 a chi ha un giardino di dimensioni importanti
- Ingombro della stazione di ricarica: il dock richiede una posizione dedicata e uno spazio libero intorno
- Complessità dell'app: sebbene ricca di funzioni come GeoSketch™, l'interfaccia può risultare inizialmente ostica per chi non è abituato a gestire dispositivi smart complessi
Dettagli tecnologici: un cervello "a guida autonoma"
Il Segway Navimow H2 non è un semplice tagliaerba, ma un concentrato di intelligenza che sembra uscito da un laboratorio di robotica avanzata. Il sistema LiDAR a stato solido è il vero cuore pulsante del dispositivo: scansiona l'ambiente circostante a una velocità che ci ha stupito, creando una mappa 3D densissima che permette al robot di avere una padronanza della scena senza pari. Durante i nostri test, abbiamo notato come questa tecnologia faccia la differenza rispetto ai modelli basati solo su GPS: l'H2 non si limita a seguire una traccia satellitare, ma "vede" fisicamente dove si trova. Questa capacità gli consente di muoversi con disinvoltura anche sotto gli alberi o in zone dove il segnale potrebbe essere instabile, situazioni che spesso mandano in crisi i robot.
La potenza di taglio è garantita da un robusto motore da 100W e da un disco rotante equipaggiato con 6 lame affilate, che assicurano un risultato estetico degno di un campo da golf. Molto utile la funzione EdgeSense, che permette al robot di avvicinarsi fino a soli 5 cm dai bordi e dai muri. Questo riduce drasticamente il tempo che dedicavamo alla rifinitura manuale con il decespugliatore, un compito noioso che tutti vorremmo evitare.
Tuttavia, nonostante la potenza dichiarata, abbiamo riscontrato che in presenza di erba particolarmente spessa o leggermente umida, il sistema anti-intasamento può richiedere una pulizia più frequente per mantenere l'efficienza ottimale. È un prodotto potente, ma che richiede comunque un minimo di attenzione umana per dare il meglio di sé.
Una chicca: GeoSketch™ e la mappatura intelligente
Una delle funzioni più innovative e che più ci ha colpito durante la prova è senza dubbio GeoSketch™. Attraverso l'app Navimow, è possibile visualizzare la mappa interattiva del proprio giardino e rifinire i confini con una precisione chirurgica, semplicemente disegnando sullo schermo dello smartphone. Non è più necessario correre dietro al robot con un telecomando fisico per impostare il perimetro: l'H2 è in grado di auto-mappare l'area in modo autonomo, lasciando a noi solo il compito di definire zone di esclusione (come aiuole fiorite o zone con giochi per bambini) o percorsi preferenziali.
È un approccio alla domotica che rende la gestione del giardino quasi un gioco, anche se la prima configurazione richiede comunque un po' di pazienza per assicurarsi che ogni angolo sia stato correttamente interpretato dal sistema.
La gestione delle pendenze è un altro punto a favore che merita una menzione speciale. Grazie al controllo elettronico della stabilità e ai motori posteriori ad alta coppia, il Navimow H2 affronta salite fino al 45% senza mostrare segni di incertezza. Il robot è in grado di adattare il proprio baricentro durante le curve in pendenza per evitare slittamenti che potrebbero danneggiare il manto erboso, un dettaglio fondamentale per chi ha un giardino collinare o con dislivelli importanti.
La nota dolente, tuttavia, rimane l'app: pur essendo estremamente completa, la quantità di opzioni e menu può risultare inizialmente disorientante. Avremmo preferito un'interfaccia più "pulita" e immediata, specialmente per le funzioni quotidiane di avvio e programmazione.
Design e sicurezza: a prova di famiglia (e di riccio)
Dal punto di vista del design, Segway ha confermato la sua capacità di creare prodotti solidi, moderni ed esteticamente gradevoli. Il Navimow H2 ha un aspetto futuristico, ma è la praticità costruttiva a fare la differenza. La certificazione IP66 è una vera manna dal cielo per la manutenzione ordinaria: poter pulire il robot semplicemente con il tubo dell'acqua del giardino, eliminando residui di erba e terra in pochi secondi, è un vantaggio che semplifica enormemente la gestione settimanale dell'elettrodomestico. I materiali plastici sono di alta qualità, resistenti ai raggi UV e agli urti, trasmettendo una sensazione di resistenza che giustifica, in parte, il prezzo d'acquisto.
La sicurezza è stata portata ai massimi livelli della categoria, un aspetto fondamentale per chi vive il giardino con bambini o animali domestici. Il sistema VisionFence, supportato dalla telecamera RGB e dal LiDAR, riconosce non solo gli ostacoli fissi, ma anche esseri viventi in movimento. Durante i nostri test, il robot ha dimostrato di saper identificare correttamente piccoli animali come i ricci, rallentando tempestivamente e mantenendo una distanza di sicurezza di un metro. È una tranquillità impagabile sapere che il robot può lavorare anche al tramonto senza mettere a rischio niente e nessuno.
A completare il pacchetto sicurezza troviamo un antifurto integrato con supporto a Apple Find My, che permette di localizzare il robot in ogni momento tramite l'ecosistema Apple, oltre ai classici allarmi sonori e notifiche push in caso di sollevamento o uscita dal perimetro stabilito.
Conclusioni
Silenzioso (può essere usato anche quando tutti riposano), veloce e preciso, ideale per grandi giardini o terreni agricoli poco accidentati, facile da pulire. Consigliamo il Navimow H2 a chi ha una certa dimestichezza con la tecnologia e a chi ha voglia e può fare un investimento importante da ammortizzare nel tempo.