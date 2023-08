Dallo spagnolo all’inglese… tutte le parole da conoscere (e usare) per vivere uno spensierato flirt estivo

Fonte: iStock Flirt estivo

L’idea di poter vivere un flirt estivo durante una spensierata vacanza in un paese straniero è sicuramente un classico dell’estate che risveglia l’indole romantica di moltissime viaggiatrici, e soprattutto una sorta di rito di passaggio adolescenziale.

Per fare bella figura con la persona che si vuole conquistare è però fondamentale evitare di cadere vittima dei cosiddetti “falsi amici” linguistici (o “false friends”): molti termini stranieri potrebbero infatti assomigliare, per morfologia e fonetica, a termini italiani ma nascondere, in realtà, un significato ben diverso. Il rischio è dunque quello di diventare involontariamente protagonisti di situazioni imbarazzanti e gaffes e di incorrere in malintesi e incomprensioni!

Per favorire la comprensione reciproca ed evitare tali fraintendimenti, gli esperti di Babbel, la piattaforma per l’apprendimento delle lingue che offre lezioni su app e live, hanno identificato alcune delle coppie di parole più ingannevoli legate all’estate e agli amori estivi in giro per il mondo. Ve li spieghiamo nel dettaglio.

“Falsi amici” estivi: tutti i termini da non confondere

Mare, sole, vacanze… tutte parole ricorrenti durante la stagione estiva. Ma ci sono alcuni termini simili, se non addirittura omografi, nelle diverse lingue, di cui è bene diffidare:

Estate (sostantivo inglese) ed estate (sostantivo italiano) : queste due parole possono creare confusione poiché, nello scritto, risultano identiche. Tuttavia, la loro pronuncia e il significato cambiano radicalmente in base alla lingua: se in italiano la parola designa infatti la stagione più calda dell’anno, in inglese identifica la “proprietà immobiliare”. All’“estate” italiana corrisponde invece l’inglese “summer”.

: queste due parole possono creare confusione poiché, nello scritto, risultano identiche. Tuttavia, la loro pronuncia e il significato cambiano radicalmente in base alla lingua: se in italiano la parola designa infatti la stagione più calda dell’anno, in inglese identifica la “proprietà immobiliare”. All’“estate” italiana corrisponde invece l’inglese “summer”. Vacancy (sostantivo inglese) e vacanza (sostantivo italiano) : il termine “vacancy” richiama alla memoria degli italofoni il concetto di “vacanza” inteso come momento di riposo e di chiusura delle attività. In realtà, però, questo sostantivo inglese si traduce in italiano con “posto vacante, libero”, mentre “vacation” o “holiday” sono i corrispettivi corretti (rispettivamente in inglese statunitense e britannico) per “vacanza”.

: il termine “vacancy” richiama alla memoria degli italofoni il concetto di “vacanza” inteso come momento di riposo e di chiusura delle attività. In realtà, però, questo sostantivo inglese si traduce in italiano con “posto vacante, libero”, mentre “vacation” o “holiday” sono i corrispettivi corretti (rispettivamente in inglese statunitense e britannico) per “vacanza”. Attic (sostantivo inglese) e attico (sostantivo italiano) : se si vuole invitare qualcuno ad una festa estiva in un meraviglioso attico con vista panoramica, bisogna stare attenti a non improvvisare con la traduzione: la parola inglese “attic”, infatti, si riferisce ad un altro luogo: la soffitta. Per dire “attico” in inglese occorre utilizzare la parola “penthouse” o “loft”.

: se si vuole invitare qualcuno ad una festa estiva in un meraviglioso attico con vista panoramica, bisogna stare attenti a non improvvisare con la traduzione: la parola inglese “attic”, infatti, si riferisce ad un altro luogo: la soffitta. Per dire “attico” in inglese occorre utilizzare la parola “penthouse” o “loft”. Caldo (sostantivo spagnolo) e caldo (aggettivo italiano) : l’aggettivo “caldo” è uno dei più utilizzati in italiano per descrivere l’elevata temperatura delle giornate estive. Attenzione però a non confondersi con l’omonimo spagnolo “caldo”: quest’ultimo, infatti, si traduce in italiano con il termine “brodo”, mentre per dire “caldo” in spagnolo si utilizza l’aggettivo “caliente”.

: l’aggettivo “caldo” è uno dei più utilizzati in italiano per descrivere l’elevata temperatura delle giornate estive. Attenzione però a non confondersi con l’omonimo spagnolo “caldo”: quest’ultimo, infatti, si traduce in italiano con il termine “brodo”, mentre per dire “caldo” in spagnolo si utilizza l’aggettivo “caliente”. Kalt (aggettivo tedesco) e caldo (aggettivo italiano) : altro aggettivo che può trarre in inganno è il tedesco“kalt”, che sebbene richiami foneticamente l’italiano “caldo”, si traduce letteralmente con l’aggettivo opposto – ovvero “freddo” (“caldo” in tedesco è “warm”).

: altro aggettivo che può trarre in inganno è il tedesco“kalt”, che sebbene richiami foneticamente l’italiano “caldo”, si traduce letteralmente con l’aggettivo opposto – ovvero “freddo” (“caldo” in tedesco è “warm”). Limon (sostantivo francese) e limone (sostantivo italiano) : un’altra parola insidiosa per chi parla italiano è “limon” che fa immediatamente pensare all’agrume. Attenzione, però: il limone in francese viene chiamato “citron”, e chiedere un “limon” a un fruttivendolo in Francia equivale a chiedere…del fango.

: un’altra parola insidiosa per chi parla italiano è “limon” che fa immediatamente pensare all’agrume. Attenzione, però: il limone in francese viene chiamato “citron”, e chiedere un “limon” a un fruttivendolo in Francia equivale a chiedere…del fango. Mare (sostantivo francese) e mare (sostantivo italiano): se si dice in Francia che il proprio hotel è situato vicino al “mare”, si intende che si trova nei pressi di uno stagno. La meta prediletta per le vacanze estive si traduce invece in francese con il termine “mer”.

“Falsi amici” nel dating

Dalla richiesta di un appuntamento alla consegna di un regalo, è bene conoscere alcuni “falsi amici” romantici che potrebbero dare vita a gaffes imbarazzanti: