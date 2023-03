Jamie Lee Curtis, il suo discorso agli Oscar ci ricorda l’importanza della famiglia

Fonte: Getty Images Jamie Lee Curtis dedica la sua vittoria agli Oscar alla famiglia

La casa è il posto dove risiede il cuore, quello che è protetto e custodito dalla famiglia. Una verità, questa, che abbiamo tutti imparato dalle nostre stesse esperienze. Perché dove c’è la famiglia c’è anche il successo, il supporto, l’amore. C’è la felicità.

E quando parliamo di famiglia, nel senso più vero e autentico del termine, non ci riferiamo solo ai legami di sangue. Ma a quelli che si basano sul rispetto e sull’affetto, sulla reciprocità e sulla presenza. Perché sono proprio quelli a darci la forza di andare avanti, di superare gli ostacoli, di rialzarci e a vincere, di diventare le versioni migliori di noi stessi.

Lo sa bene Jamie Lee Curtis, attrice statunitense e figlia d’arte, che proprio in occasione del premio ricevuto agli Oscar 2023, come migliore attrice non protagonista per il film Everything Everywhere All at Once, ha dedicato la sua vittoria a tutte le persone che fanno parte della sua vita. L’ha dedicata alla sua famiglia.

“Tutti noi abbiamo visto questo Oscar”, il discorso di Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis, lo sappiamo, non ha bisogno di presentazioni perché a parlare per lei, e di lei, ci sono i numerosi successi che ha collezionato durante tutta la sua carriera. L’attrice statunitense, figlia dei celebri attori Tony Curtis e Janet Leigh, è nata per diventare una stella di Hollywood. Lo ha fatto esordendo sul grande schermo nella celebre saga horror Halloween, la stessa che l’ha consacrata a Regina dell’urlo, dimostrando però di saper interpretare in maniera magistrale anche diversi ruoli.

Non è solo un’attrice talentuosa, Jamie Lee Curtis, ma è anche una donna discreta e anticonformista, una ribelle indomabile e gentile, impegnata professionalmente e socialmente. Affezionata alla famiglia, la diva di Hollywood è sposata con Christopher Guest dal lontano 1984, e insieme hanno deciso di adottare due figli, Annie e Ruby.

Ed è proprio a loro, e a tutta la sua famiglia, che l’attrice ha scelto di dedicare la vittoria dell’Oscar, ottenuto per il ruolo migliore attrice non protagonista per nel film Everything Everywhere All at Once con un discorso breve ma intenso che ci ha ricordato l’importanza fondamentale che la famiglia ricopre nella nostra vita.

Ho 45 secondi e ho promesso che sarei stata brava. Non sono qui da sola, ci sono centinaia di persone con me, i Daniels, la troupe, tutti quelli che hanno fatto questo film, il mio dream team: tutti abbiamo vinto questo

Oscar. Dedico il premio a mio marito, alle nostre figlie, a mia sorella, a tutti quelli che hanno sostenuto i miei film di genere: tutti noi abbiamo vinto questo Oscar. E a mia madre e a mio papà, tutti e due hanno avuto la nomination per categorie diverse

Jamie Lee Curtis e il viaggio di transizione insieme a sua figlia Ruby

Oltre a essere un’attrice impegnata, Jamie Lee Curtis, è anche la madre di due splendidi ragazzi, Annie e Ruby, adottati insieme al marito Christopher Guest. Una famiglia, la loro, unita dall’amore e dalla presenza reciproca.

È stata la stessa Jamie, in diverse occasioni, a ribadire l’importanza fondamentale della famiglia, sul piano personale e professionale, come ha dimostrato la dedica agli Oscar 2023. Ed è stata sempre lei a raccontare di quel viaggio fatto insieme a sua figlia Ruby, nata Tom, per accompagnarla nel lungo percorso della transizione.

“Sono orgogliosa di lei”, ha raccontato la attrice alla rivista People qualche tempo fa. A farle da eco è stata proprio sua figlia che ha confessato di essersi sempre sentita accettata e compresa da mamma Jamie, da papà Chris e da tutta la famiglia.