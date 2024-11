Elisa Di Francisca: “Quando sono nati i dissapori con Valentina Vezzali”

Fonte: IPA Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali

Unite dalla scherma, divise da tutto il resto. Dopo il tentativo di rappacificazione di qualche giorno fa trasformatosi in un botta e risposta piuttosto piccato tra le due, Elisa Di Francisca è tornata a parlare del (non) rapporto con Valentina Vezzali in un’intervista al settimanale Oggi. Qui la campionessa ha cercato di dare la sua versione dei fatti sia in merito al perché del tentativo di cui sopra, sia per quanto riguarda le ragioni che – a suo dire – avrebbero scatenato l’antipatia della collega nei suoi riguardi.

La verità di Elisa Di Francisca sul rapporto con Valentina Vezzali

“Siamo entrambe poliziotte, pratichiamo lo stesso sport. L’ho fatto per distendere il clima e per dirci ‘ciao’ in corridoio quando ci incontriamo. Neanche ci salutiamo e per questo ho ritenuto giusto provarci”, così Elisa Di Francisca ha spiegato il suo tentativo di riconciliazione con Valentina Vezzali di appena una settimana fa, in occasione della festa per i 70 anni delle Fiamme Oro. Stavolta, però, nell’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha aggiunto qualche dettaglio in più.

Quella della schermitrice è una verità del tutto personale, s’intende. “Lei è una leggenda, ha vinto tantissimo – ha detto -. Ma quando la batti diventi la sua nemica numero uno e iniziano rapporti tesi anche fuori dalla pedana”. Dunque secondo la Di Francisca la rottura con la Vezzali sarebbe avvenuta in seguito alle gare che, in diverse occasioni, l’hanno vista sconfitta dalla collega più giovane: “È successo ai Mondiali di Antalya del 2009, ai campionati italiani a Siracusa nel 2010, a un Europeo del 2011 a Sheffield e anche dopo. Lì sono nati i dissapori. Altre colleghe che l’hanno battuta, e delle quali ha detto di tutti i colori, sono state zitte. Io no”.

Il botta e risposta alla festa delle Fiamme Oro

Che tra le due non sia mai stato tutto rose e fiori non è un segreto. Lo sa chi segue appassionatamente la scherma, ma anche chi si limita a sfogliare di tanto in tanto le pagine di gossip. Una delle ultime occasioni che hanno messo in luce questo rapporto affatto idilliaco è stata appunto la Festa per i 70 anni delle Fiamme Oro, che si è svolta appena una settimana fa, quando le due campionesse di scherma si sono ritrovate faccia a faccia per la prima volta dopo molto tempo.

La Di Francisca aveva tentato di riconciliarsi con la Vezzali, proponendole una sorta di “tregua” visti i trascorsi. La Vezzali, contrariata, aveva risposto picche: “Guarda Elisa, dal punto di vista sportivo io ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa e un grandissimo talento, però per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone…”. Parole a cui aveva fatto seguito un botta e risposta conclusosi in un nulla di fatto.

Alcuni hanno ricollegato le parole di Valentina Vezzali non tanto a una questione personale, quanto all’episodio di cui la Di Francisca si è resa protagonista alle Olimpiadi di Parigi quando, commentando l’entusiasmo della nuotatrice Benedetta Pilato fresca di medaglia di bronzo, aveva detto: “Non capisco se ci è o ci fa”. “Ho senz’altro sbagliato modo, magari dentro era dispiaciuta. Ma quando ho perso la medaglia d’oro per una sola stoccata a Rio non ero felice per niente. Mi ci è voluto tempo e tante notti in bianco per capire che un argento olimpico era già un successo immenso”, si è giustificata nell’intervista.