Ekaterina Antropova, quanto è alta la pallavolista

Fonte: Getty Images Ekaterina Antropova

Parte integrante della nazionale di pallavolo italiana dal 2023, Ekaterina Antropova è una promessa di questo sport, che è arrivata a indossare la maglia azzurra della nazionale del bel paese in modo davvero tortuoso. Nata in Islanda, la sportiva ha vissuto buona parte della sua vita in Russia ed è arrivata in Italia proprio per coltivare le sue doti da pallavolista, solo nel 2017.

Ekaterina Antropova si è trasferita nel bel paese insieme alla mamma, da lei e dal papà ha ereditato, anche un’altezza sorprendente.

Ekaterina Antropova, altezza della pallavolista

Ekaterina Antropova è una delle pallavoliste più famose della nazionale italiana. La sportiva, che gioca nel ruolo di opposto, ha già una carriera di tutto rispetto, malgrado la sua giovane età. La giocatrice, infatti, ha da poco compiuto 21 anni, di cui solo 7 vissuti in Italia per poter coltivare le sue doti da pallavolista.

Ekaterina Antropova, anche per la sua vita da atleta e la sua giovane età, indossa, spesso, delle scarpe comode, adatte all’attività sportiva. La pallavolista, in ogni caso, non ha motivo di scegliere delle calzature col tacco, visto che può contare su un’altezza davvero invidiabile. Ekaterina Antropova, infatti, è alta ben 202 centimetri. Questa dote fisica, l’atleta l’ha ereditata dai suoi genitori, anche loro degli sportivi e con delle caratteristiche fisiche sorprendenti.

I genitori dell’azzurra, infatti, hanno entrambi un passato da appassionati di sport. La mamma Olga è alta 190 centimetri ed è stata portiere di pallamano. Il padre, invece, giocava a basket in passato, e può vantare un’altezza di 212 centimetri.

Ekaterina Antropova, la carriera

Ekaterina Antropova è cresciuta in una famiglia di sportivi che hanno saputo notare le due doti uniche nel campo della pallavolo e coltivarle al meglio. L’atleta è nata in Islanda il 19 marzo 2003, dove il padre era impegnato per un campionato sportivo. Pochi mesi dopo, però, la famiglia si è trasferita a San Pietroburgo, dove è cresciuta la pallavolista. Solo per coltivare la sua passione di giocatrice di pallavolo, Ekaterina Antropova si è traferita in Italia insieme alla mamma nel 2017. La sportiva ha vissuto prima a Reggio Calabria e poi ha cominciato la sua carriera a Sassuolo nel 2020, disputando delle partite di serie A.

Ekaterina Antropova è approdata alla nazionale italiana sono nel 2023, dopo un percorso piuttosto accidentato. La ragazza, infatti, avendo vissuto la maggior parte della sua vita in Russia, era stata convocata dalla squadra del paese straniero nel 2017, nel team under-16. Ekaterina Antropova non aveva accettato la convocazione ma, in ogni caso, era a disposizione della nazionale straniera.

Per ottenere il passaggio alla squadra azzurra, paese del suo primo tesseramento sportivo, la pallavolista ha dovuto ricorrere al TAS, che si è pronunciato il suo favore solo nel 2023. Nello stesso anno, l’atleta ha ottenuto anche la cittadinanza italiana, per meriti sportivi. Ekaterina Antropova ha potuto, così, gareggiare con le colleghe della nazionale azzurra già agli Europei del 2023. Nel 2024, invece, partecipando alla Volleyball Nations League, ha ottenuto la medaglia d’oro. La pallavolista fa parte della rosa dei convocati della nazionale italiana di pallavolo anche per le Olimpiadi di Parigi 2024.