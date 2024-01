Chi era Francoise Bornet, la ragazza de Il Bacio di Doisneau morta a 93 anni

Fonte: Ansa 'Il bacio' di Doisneau

Il suo nome è praticamente sconosciuto, ma il suo volto ha segnato la storia della fotografia del ‘900: Françoise Bornet, la ragazza protagonista de Il bacio al municipio di Robert Doisneau, è morta all’età di 93 anni lo scorso 25 dicembre. A riportare la notizia, con qualche giorno di ritardo, i principali quotidiani francesi.

Chi era Francoise Bornet, musa di Doisneau

È morta all’età di 93 anni Françoise Bornet, la ragazza immortalata in una delle fotografie in bianco e nero più famose del Novecento, quella che mostra un bacio appassionato tra due fidanzati nelle strade di Parigi realizzata da Robert Doisneau (1912-1994). La donna si è spenta lunedì 25 dicembre a Évreux, in Normandia, all’età di 93 anni, come riporta il quotidiano Le Parisien, che ha pubblicato la notizia della scomparsa a funerali avvenuti.

Françoise aveva solo 20 anni quando, insieme al suo amante, Jacques Carteaux, fu immortalata dal celebre fotografo francese nella sua Le Baiser de l’Hôtel de Ville (Il bacio al municipio), scattata nel 1950. I due innamorati all’epoca erano degli aspiranti attori, ma ben presto presero strade diverse: Carteaux divenne viticoltore, mentre Delbart interpretò piccoli ruoli in undici film, in particolare in Les grandes familles (1958) accanto a Jean Gabin. Sposò poi Alain Bornet, che la famiglia definisce come “il suo grande amore”. Per lui, regista di film pubblicitari e industriali, fece molte voci fuori campo.

Fonte: Ansa

Negli anni ’80, con l’ascesa della pubblicità e del marketing, il momento di passione rubato a Francoise e Jacques venne stampato su cartoline, poster, t-shirt e altri gadget, diventando il simbolo per eccellenza della Parigi libera e romantica. Lo sfruttamento commerciale portò la Bornet a rivendicare una percentuale per la riproduzione della sua immagine, nel 1993. Il tribunale tuttavia le negò l’importo richiesto, sostenendo che il suo volto non era chiaramente riconoscibile poiché coperto da quello di Corteaux. Nel 2005, la donna decise quindi di vendere la copia originale offertale dallo stesso fotografo per 185 mila euro. “Mi è stato portato via un ricordo bellissimo”, commentò lei.

‘Il Bacio al municipio’, il capolavoro di Doisneu

Sono passati ben 74 anni anni da quando, nel lontano 1950, il fotografo Rober Doisneau pubblicò uno scatto da molti considerato un vero e proprio inno all’amore: Le Baiser de l’Hôtel de Ville (“Il bacio al municipio”). Protagonisti dell’immagine in bianco e nero, due fidanzati che si baciavano appassionatamente tra le strade della capitale francese: Françoise Delbart e Jacques Carteaux, all’epoca poco più che ventenni.

Robert Doisneau li notò sulla terrazza di un caffè: stava preparando un reportage per la rivista Life sulle giovani coppie di Parigi qualche anno dopo la fine della seconda guerra mondiale. Chiese loro di posare per lui in diversi luoghi della città, ma alla fine fu lo scatto realizzato davanti all’Hôtel de Ville a essere visto in tutto il mondo.

L’immagine, vero e proprio simbolo di un’epoca, è una lucida testimonianza della quotidianità francese negli anni ’50: se in primo piano c’è l’amore tra i due giovani, sullo sfondo, prestando attenzione, si possono scorgere gli effetti del conflitto sulle persone, come si evince dal loro modesto abbigliamento. Un’opera d’arte destinata all’immortalità, esattamente come lo spirito di romanticismo e libertà incarnato dai suoi due protagonisti.