Tulle, paillettes e spalline imbottite per i Costumi Couture di Kinda 3D Swimwear

Il costume da bagno, capo principe dell’estate, diventa sartoriale e viene realizzato a mano, si indossa dal mattino alla sera, anche nel giorno più importante della nostra vita.

Dopo anni di esperienza nel marketing e una profonda conoscenza dei tessuti e delle tecniche di sartoria, Alessandra Durastanti, fondatrice e designer di Kinda 3D Swimwear, è conosciuta in tutto il mondo grazie ai suoi costumi-Couture.

Piccoli capolavori capaci di trasformarsi in un abito da sera, con la semplice aggiunta di un pareo o di una gonna, per festeggiare gli sposi a bordo piscina o per diventare un vero e proprio abito da sposa per un matrimonio su una spiaggia da sogno.

Un pezzo d’alta moda da avere nella propria collezione nei vibranti colori dei nostri paesaggi estivi (giallo e petrolio), nelle nuances calde (mattone, fumo, rosa antico) e nelle texture luminose degli agrumi e della vegetazione mediterranea.

Conosciamo meglio Alessandra e le sue spettacolari lavorazioni 3D, ma realizzate a mano, nella tecnica della “Fabric Manipulation” che permette ai tessuti, se cuciti con precise regole, di diventare tridimensionali.

Come nasce l’idea del brand Kinda 3D Swimwear?

Ho avuto l’onore di lavorare come Brand Manager nella divisione profumi e cosmetici per alcuni dei più grandi marchi di moda al mondo, tra cui Gucci, Hugo Boss e Alexander McQueen.

Dopo 6 anni nel marketing, ho deciso che era arrivato il momento di mettere in campo tutta la mia esperienza, di spingermi oltre e di affrontare una nuova sfida, quella dell’imprenditoria e di un brand tutto mio.

Sono nata sulle rive del lago di Bracciano, possiedo la patente nautica e trascorro moltissimo tempo in acqua (ultimamente mi sono appassionata al kitesurf). Creare costumi è stata dunque una scelta piuttosto naturale!

Com’è iniziata la tua storia d’amore con i costumi?

Ho sempre considerato il costume da bagno intero un capo versatile e dalle infinite potenzialità (oltre che un indumento comodo e chic) e con una nonna sarta e diversi anni come brand manager per Alexander McQueen (il re della Fabric Manipulation) ho voluto combinare la maestria sartoriale italiana con la vivacità di un indumento estivo, rendendolo un capo couture da indossare fino a sera.

Forme eleganti e naturali, costumi da sogno.

Tra le novità di questa estate spicca Snow, un raffinato incontro tra body e costume con spalline imbottite e cintura in paillettes.

Perfetto a bordo piscina, ma anche la sera, com’è nata l’idea?

Esatto. Chi sceglie un nostro costume da bagno lo fa per i dettagli sartoriali e perché desidera avere un prezioso capo d’alta moda nella propria collezione di costumi, un pezzo unico, proprio perché fatto a mano. Snow, il nuovo intero con spalline e cintura in micro-paillettes, incarna perfettamente lo stile Kinda 3D Swimwear, a metà tra costume da bagno e capo couture.

Summer Riviera, la Collezione P/E 2021, è un omaggio alle mie radici e al DNA Kinda. Nella definizione originale della parola «Riviera» (riva di fiumi, di laghi o di altre acque interne) è infatti racchiusa l’essenza di questa nuova collezione Kinda 3D Swimwear, disegnata, prodotta e fotografata sulle rive del Lago di Bracciano, la mia casa (e il mio ufficio).

È una collezione dalle nuances calde (mattone, fumo, rosa antico) ispirate agli afosi pomeriggi estivi trascorsi al lago da bambina, con vibranti accenti mediterranei (giallo e petrolio i colori «novità» dei pezzi classici) ispirati agli agrumi e alla vegetazione Tirrenica, che si arricchisce di nuovi modelli, rigorosamente lavorati a mano in 3D e di fuori acqua, da indossare anche dopo il tramonto.

Un inno all’amicizia e alla sartorialità italiana.

Il tulle lavorato a mano utilizza antiche tecniche di lavorazione, ce le vuoi raccontare?

La “Fabric Manipulation” è un’antica tecnica di cucito 3D con cui sono venuta a contatto durante gli anni di lavoro come brand manager, e che permette ai tessuti, se cuciti secondo precise regole, di diventare tridimensionali!

Da sempre utilizzata dai migliori couturier del mondo per realizzare decorazioni su abiti strutturati, la sfida di Kinda 3D Swimwear (ecco svelato perché abbiamo il “3D” nel nome!) è stata quella di applicare la “Fabric Manipulation” ai tessuti elastici, realizzando costumi da bagno da indossare come gioielli, proprio perché decorati con delicate applicazioni 3D. Una piccola grande rivoluzione nel mondo dello swimwear.

Un 3D ma fatto a mano, effetto di movimento e altissima sartorialità?

Partiamo dalla classica pezza in rotolo e tagliamo il tulle a mano secondo un preciso schema, poi le nostre sarte iniziano la fase di arricciatura a mano, che viene “fermata” con la macchina da cucire. L’assemblaggio delle varie parti così lavorate dà vita alle decorazioni 3D che vedete sui nostri costumi, e che non possono essere replicate dalle macchine!

Un’intera linea di costumi da bagno da sposa, fiore all’occhiello, ci vuoi raccontare la Beach Bride Collection?

La mia passione per i matrimoni in spiaggia mi ha spinta a realizzare un’intera linea di costumi dedicati alle spose: costumi bianchi interi con rouches in tulle e pizzo 3D, gonne in tulle morbidissimo, e costumi per addio al nubilato da abbinare alle amiche! La “Beach Bride Collection” è oggi una delle collezioni Kinda 3D Swimwear più amate, un vero e proprio fiore all’occhiello.

Quanto ritieni siano importanti l’artigianalità e l’attenzione al dettaglio oggi?

L’artigianalità e la sartorialità made in Italy sono il nostro mantra. La scelta di realizzare costumi da bagno haute couture fatti a mano in Italia, nasce proprio dal desiderio di realizzare prodotti unici che si distinguano per il valore creativo e artigianale.

La mia esperienza nella moda mi ha insegnato che non esistono eccessi quando si parla di qualità. Chi sceglie un nostro costume da bagno lo fa per i dettagli sartoriali e perché desidera avere un prezioso capo d’alta moda nella propria collezione di costumi, un pezzo unico, proprio perché fatto a mano.

Le nostre clienti sanno riconoscere e apprezzare la qualità di un capo d’alta sartoria, ed è per questo che si innamorano dei nostri costumi da bagno. Il complimento più frequente che riceviamo riguarda proprio la qualità dei nostri costumi!

Cosa vorresti che provassero le donne che indossano le tue creazioni?

Disegno i costumi Kinda 3D Swimwear perché le donne che li indossano si sentano uniche e originali, come le mie creazioni. Dietro ogni nostro costume c’è un team di sarte esperte che confezionano con pazienza e passione ogni singolo capo a mano rendendolo unico, come ognuna di noi.

Credo che un abito (o un costume da bagno) che ci aiuti a sentirci belle e sicure di noi stesse, sia un regalo che tutte meritiamo.

Scommesse per il futuro?

Stiamo lavorando perché Kinda 3D Swimwear sia presente in tutto il mondo attraverso retailer selezionati e, perché no, qualche flagship store. È un processo che richiede tempo e attente valutazioni, poiché per me è fondamentale che Kinda 3D Swimwear resti un’azienda artigianale, uno stendardo del made in Italy nel mondo.

Qual è il più grande riconoscimento del tuo lavoro fino ad ora?

Essere stati definiti dalle più importanti testate giornalistiche del mondo “uno dei brand più promettenti dello swimwear made in Italy” Ogni volta che lo leggo mi emoziono!

Dove possiamo trovare i vostri costumi?

In tutto il mondo grazie al nostro e-commerce e in tutta Italia, all’interno di negozi selezionati.

Dove possono seguirvi i nostri lettori? E vedere le vostre prossime creazioni?

Kinda 3D Swimwear è su Instagram, Facebook e Youtube e on-line sul sito istituzionale di Kinda 3D Swimwear.