Come si sopravvive quando il dolore, all’improvviso, porta il tuo nome?

Scrive da sempre, raccogli emozioni e le trasforma in storie. Ha collaborato con ogni tipo di giornale. Ha fatto l'inviata per tutte le reti nazionali. È la giornalista che sussurra alle pasticcerie e alla primavera.

123 RF Nonna investe il nipote in retromarcia

Come si sopravvive al senso di colpa?

È una domanda che mi accompagna ogni volta che la cronaca racconta una di quelle tragedie che cambiano il destino di un’intera famiglia in una manciata di secondi.

A Zero Branco, in provincia di Treviso, un bambino di due anni è morto dopo essere stato investito dall’auto della nonna mentre la donna stava facendo manovra nel cortile di casa. Secondo le prime ricostruzioni, pochi istanti prima di iniziare la manovra avrebbe detto ai genitori: “Tenete stretto Simone”. Una raccomandazione dettata dalla prudenza, dalla consapevolezza che un bambino di un anno e dieci mesi può sfuggire a uno sguardo nel tempo di un respiro. Ed è proprio quello che, secondo quanto emerso finora, sarebbe accaduto.

Poi arriva quel momento che divide la vita in due.

I vicini raccontano di aver sentito una donna urlare una frase che nessuno dovrebbe pronunciare nella propria vita: “L’ho ucciso. L’ho ucciso“.

Da quel momento il tempo continua a scorrere per tutti. Per lei, invece, si ferma.

La Procura di Treviso ha iscritto la nonna nel registro degli indagati per omicidio colposo. È un atto dovuto, necessario per consentire tutti gli accertamenti, compresa una perizia cinematica che dovrà ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Intanto, però, esiste già un processo che nessun tribunale potrà mai celebrare. È quello che si svolge dentro la coscienza di una persona. Un processo che dura una vita intera.

Ogni volta che leggo storie come questa penso ai genitori che dimenticano un figlio in auto. Penso alle madri, ai padri, ai nonni che in una frazione di secondo vedono crollare il mondo.

La domanda resta sempre la stessa.

Come si continua a vivere quando il dolore, all’improvviso, porta il proprio nome?

Come si guarda negli occhi una figlia sapendo che il bambino che teneva tra le braccia fino a pochi minuti prima non c’è più?

Come si affronta ogni mattina sapendo che quel ricordo sarà il primo pensiero al risveglio e l’ultimo prima di addormentarsi?

Nell’ultimo anno questa domanda mi ha accompagnata spesso.

Scrivendo Era mia figlia ho incontrato decine di madri, padri e nonni travolti dalla perdita di una figlia o di una nipote. Ho ascoltato il loro dolore, i loro silenzi, il modo in cui hanno imparato a convivere con un’assenza che continua a occupare ogni stanza della casa.

Quasi tutti mi hanno consegnato la stessa risposta: la vita continua a scorrere, le persone continuano a respirare, il cuore continua a battere, la sopravvivenza prende il posto della vita che c’era prima.

Per questo ogni volta resto colpita dalla velocità con cui i social cercano un colpevole.

«I genitori dov’erano?», «Com’è stato possibile?», «Io avrei fatto diversamente.»

Ogni tragedia diventa un processo celebrato tra una tastiera e uno schermo. Ogni dettaglio si trasforma in un’accusa. Ogni errore viene analizzato con la sicurezza di chi osserva una vita che non è la propria. Eppure la parola che descrive questi eventi esiste da sempre: disgrazia.

Una parola che racconta una sventura, qualcosa che irrompe all’improvviso e cambia per sempre il corso di un’esistenza.

Le disgrazie entrano nelle case senza bussare, entrano in famiglie che si vogliono bene, entrano in giornate identiche a mille altre.

Entrano mentre si prepara il pranzo, mentre si parcheggia un’auto, mentre un bambino corre verso la persona che ama di più.

Poi lasciano dietro di sé un silenzio che dura una vita.

La giustizia farà il suo percorso. È giusto che ogni fatto venga ricostruito con precisione, ma la nostra umanità può scegliere un’altra strada.

La parola compassione deriva dal latino compassio e significa “soffrire insieme”.

Dentro quella parola c’è un invito prezioso: entrare, almeno per un istante, nel dolore dell’altro.

Immaginare quella nonna che da oggi continuerà a sentire riecheggiare dentro di sé le stesse parole urlate nel cortile.

Immaginare una madre che dovrà convivere contemporaneamente con la perdita di un figlio e con il dolore di sua madre.

Immaginare una famiglia che ogni mattina si sveglierà con una sedia vuota e con una ferita che nessuno potrà più rimarginare.

La cronaca racconta un incidente, la vita racconta una famiglia che porterà questa ferita per sempre.

Ed è proprio davanti a tragedie come questa che il giudizio perde forza e la compassione ritrova il suo significato più autentico.

Perché esistono dolori che chiedono una sola cosa: Umanità.