Sandra e Raimondo, un amore durato una vita

C'era una volta una coppia, unita più che mai sul lavoro quanto nella vita privata. Chi li ha conosciuti conferma che, tutto quello che abbiamo visto sul palcoscenico era reale, come il loro sentimento e l'affiatamento: perché loro erano davvero fatti così: si sono amati, si sono supportati e anche presi in giro e noi, inevitabilmente ci siamo affezionati a loro per quella autenticità che li ha sempre contraddistinti. Due nomi che hanno attraversato il tempo e i cambiamenti, una coppia che è diventata leggenda: loro sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello.