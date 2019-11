Agrumi: proprietà e benefici

Deliziosi e amici della salute, gli agrumi sono ricchi di proprietà nutritive utili per il nostro benessere. Dall'arancia al pompelmo, sino al mandarini: questi frutti ci aiutano a fare il pieno di vitamina C e sali minerali, contrastano i tumori, aumentano le difese immunitarie e migliorano l'umore. Ecco tutte le proprietà degli agrumi e come gustarli!