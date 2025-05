Progettare la ristrutturazione di casa con i servizi su misura on-line

Fonte: Archventil Spazi dedicati al relax e al benessere, valorizzati dal progetto d’interni sviluppato a distanza in ogni dettaglio

Ristrutturare casa è un’esperienza che può rivelarsi tanto entusiasmante quanto impegnativa. È proprio in questo scenario che il design d’interni ha iniziato a cambiare volto, aprendosi a soluzioni più agili, personalizzabili e, soprattutto, digitali.

A guidare questa trasformazione è Archventil, studio internazionale di architettura e interior design fondato a Milano nel 2012 da Elena Tomlenova e Nikita Kasyanov, che ha abbracciato l’innovazione digitale per rivoluzionare un settore tradizionalmente legato al contatto diretto. Lo studio combina tecnologia e creatività per offrire servizi a distanza senza rinunciare alla qualità.

“Lavorando con clienti molto diversi tra loro, mi sono resa conto che non tutti hanno bisogno di un progetto chiavi in mano o di una presenza fisica costante,” spiega Tomlenova, raccontando la nascita dell’idea di un servizio completamente digitale. “Alcuni hanno esigenze molto specifiche e concrete, a cui si può rispondere in modo puntuale e snello, anche a distanza. Da qui è nata l’idea di rivedere la struttura del progetto tradizionale e renderla disponibile anche in formato digitale”.

Strumenti digitali su misura: BID e MOOD

Il risultato di questa intuizione è stata la creazione di strumenti come BID e MOOD, pensati per rendere il design d’interni più accessibile e flessibile.

BID (Basic Interior Design) fornisce una soluzione progettuale essenziale: “uno strumento che permette di avere una planimetria ottimizzata e un budget preciso da presentare all’impresa,” chiarisce Tomlenova. È l’ideale per chi desidera ottimizzare la distribuzione degli spazi e gestire autonomamente finiture e fornitori.

MOOD, invece, è dedicato al restyling estetico: un concept completo di materiali, colori e arredi suggeriti. “BID e MOOD eliminano il superfluo, ma mantengono tutto ciò che è fondamentale per avere un risultato concreto e funzionale, con la qualità estetica che ci contraddistingue,” sottolinea l’architetta.

In altre parole, questi pacchetti digitali offrono soluzioni mirate, ottimizzando tempi e costi e mettendo il buon design a portata di molti.

Personalizzazione a distanza: un metodo collaudato

Ma come personalizzare un progetto senza mai incontrare il cliente? Tomlenova chiarisce subito: “Non è affatto un limite. Nel tempo abbiamo sviluppato un metodo collaudato che ci permette di comprendere a fondo le necessità del cliente anche online.”

Attraverso questionari mirati, scambio di fotografie, videochiamate e briefing dettagliati, il team raccoglie tutte le informazioni essenziali: composizione del nucleo familiare, stile desiderato, costo finale.

Un sistema che garantisce qualità e offre la comodità di seguire ogni fase del progetto ovunque ci si trovi.

Una sfida culturale vinta con i fatti

La trasformazione digitale di Archventil ha comportato anche una sfida sul piano culturale. “La sfida più grande è stata far capire che è possibile leggere e comprendere uno spazio anche da una planimetria o da una serie di foto, e che il sopralluogo non è sempre indispensabile,” ammette Tomlenova.

All’inizio alcuni clienti faticavano a immaginare un progetto interamente a distanza, ma – come osserva l’architetta – “l’efficacia del risultato ha parlato da sé” e la diffidenza iniziale ha lasciato spazio all’entusiasmo. Anche i più scettici si sono ricreduti, conquistati dalla snellezza del processo e dalla sua efficienza.

Un esempio concreto: la villa sul Lago di Como

Un esempio emblematico è la ristrutturazione, seguita da remoto, di una villa sul Lago di Como. Il proprietario, residente all’estero, non ha partecipato di persona né alle riunioni né ai sopralluoghi.

Eppure, grazie al metodo digitale messo a punto da Tomlenova, il team ha portato a termine con successo tutte le fasi del progetto: dalla ridistribuzione degli spazi alla scelta di materiali e arredi, fino alla consegna chiavi in mano.

“Il risultato è stato perfettamente in linea con le aspettative del cliente,” racconta l’architetta, “che ha apprezzato soprattutto la possibilità di gestire tutto a distanza con grande efficienza.” In questo progetto, la tecnologia è stata un ponte, capace di superare le distanze fisiche e culturali.

Il futuro dell’interior design è digitale

L’esperienza di Archventil dimostra che il design digitale non è solo una risposta alle limitazioni logistiche, ma una nuova frontiera per il settore. Con strumenti su misura e un approccio flessibile, la distanza da ostacolo diventa risorsa, aprendo le porte delle abitazioni a una creatività senza confini.