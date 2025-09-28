Eleganza d’epoca con lampadario di cristallo

Pubblicato: 28 Settembre 2025 20:57

A Baston, un tranquillo villaggio del Lincolnshire, in Inghilterra, è in vendita una residenza in stile georgiano che per decenni è stata legata al mondo delle corse. La villa, conosciuta come Baston House, risale a circa il 1830 e porta con sé un patrimonio architettonico importante. L’edificio, a doppia facciata, mantiene soffitti alti, boiserie, finestre con scuri e camini decorati, offrendo più di 288 metri quadri di spazi interni. La sala principale spicca per il soffitto alto, il lampadario a gocce e il camino in marmo. Specchi dorati e mobili d’antiquariato restituiscono l’atmosfera signorile dell’epoca.
Foto di Francesca Secci

Francesca Secci

Giornalista, esperta di lifestyle

Sarda, ma anche molto umbra. Giornalista pubblicista, sogno di una vita, scrive soprattutto di argomenti di attualità, lifestyle e cura della casa.