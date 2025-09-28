Eleganza d’epoca con lampadario di cristallo

A Baston, un tranquillo villaggio del Lincolnshire, in Inghilterra, è in vendita una residenza in stile georgiano che per decenni è stata legata al mondo delle corse. La villa, conosciuta come Baston House, risale a circa il 1830 e porta con sé un patrimonio architettonico importante. L’edificio, a doppia facciata, mantiene soffitti alti, boiserie, finestre con scuri e camini decorati, offrendo più di 288 metri quadri di spazi interni. La sala principale spicca per il soffitto alto, il lampadario a gocce e il camino in marmo. Specchi dorati e mobili d’antiquariato restituiscono l’atmosfera signorile dell’epoca.