Nato in una famiglia attiva nel mercato dell’arte dal 1950, ha trasformato la tradizione in un progetto personale tra online, presenza fisica e apertura al mercato americano

Daniele Comelli Art

C’è chi incontra l’arte lungo il cammino e chi, invece, ci cresce dentro. Daniele Comelli appartiene alla seconda categoria. Nato nel 1985, si forma in una famiglia di galleristi attiva dal 1950 e, dopo gli studi, lavora nella galleria del padre, fondata dal nonno nel 1967. È lì che impara il lato più concreto del mestiere: maneggiare i dipinti, riconoscerne la qualità, capirne la storia e la materia prima ancora del mercato.

L’arte secondo Daniele Comelli

Per Daniele Comelli l’arte non è mai stata qualcosa da guardare da lontano. È stata, prima di tutto, la lingua di casa. Nato nel 1985 in una famiglia che opera nel mercato dell’arte dal 1950, è cresciuto fra tele, cataloghi, firme e racconti di bottega, con un nonno e un padre galleristi.

Dopo gli studi è entrato nella galleria paterna, fondata nel 1967, imparando il mestiere nella sua forma più concreta: trattare i dipinti, pulirli, restaurarli, riconoscerne il valore storico prima ancora che economico.

Quel passaggio è stato decisivo, ma non definitivo. Nel 2018 Comelli ha scelto di mettersi in proprio e di interpretare il mestiere con una sensibilità più contemporanea, aprendo una galleria online, la Daniele Comelli Art, che oggi propone oltre 2.000 opere tra moderno e contemporaneo. La sua ricerca, racconta anche in un’intervista ad ArtsLife, si muove tra Pop Art, Iperrealismo, Optical Art e paesaggio urbano, con una selezione che tiene insieme artisti emergenti e nomi già affermati.

Il punto interessante, soprattutto per chi guarda all’arte anche come espressione di stile, visione e impresa, è proprio qui: Comelli ha lavorato per rendere il collezionismo meno rigido e più vicino alla vita reale.

Accanto al digitale, la sua rete fisica si muove tra Genova, Forte dei Marmi e Porto Cervo, cioè in luoghi dove l’arte può incontrare persone, case, ospitalità e nuove abitudini di acquisto con naturalezza.

Nuova apertura a Miami: la mossa che porta Comelli nel cuore del mercato americano

La novità più interessante, però, è la direzione internazionale del progetto. Un sogno, a lungo custodito in un cassetto, che finalmente si sta concretizzando.

Già nel 2024 Comelli indicava Miami tra le città in cui avrebbe voluto aprire in futuro; nel frattempo il percorso si è fatto molto più realistico.

La galleria compare infatti tra gli espositori di CONTEXT Art Miami 2025, fiera sorella di Art Miami dedicata agli artisti emergenti e mid-career, e sul sito ufficiale Comelli racconta quell’esperienza come un passaggio importante per comprendere meglio il pubblico americano e affinare la propria visione curatoriale.

Nel 2026 è arrivata anche la prima partecipazione a Palm Beach Modern + Contemporary, che gli organizzatori definiscono la principale fiera invernale del Sud della Florida per collezionisti, curatori, direttori di museo e interior designer.

Sul blog ufficiale della galleria, Comelli descrive Palm Beach come un contesto più maturo, selettivo e con forte capacità di investimento: un banco di prova prezioso per misurarsi con un collezionismo statunitense strutturato, desideroso di novità e freschezza ma soprattutto molto attento alla qualità.

Il contesto non è affatto privo di sfide. Art Basel Miami Beach ha riunito nel 2025 283 gallerie da 43 Paesi e territori, confermandosi la principale fiera internazionale delle Americhe; la City of Miami Beach stima inoltre che l’edizione 2024 abbia generato oltre 75.000 presenze e 547 milioni di dollari di impatto economico. In pratica, aprire a Miami significa entrare in un ecosistema in cui arte, relazioni internazionali, collezionismo e business si parlano ogni giorno.

Per questo l’annunciata apertura di una galleria a Miami, con l’obiettivo di arrivare operativi entro la fine del 2026, appare come la prosecuzione più coerente di una strategia già avviata. Anche perché il sito della galleria parla già ai collezionisti statunitensi con advisory dedicata, certificati di autenticità e spedizioni internazionali assicurate.

Tradizione italiana, visione imprenditoriale e mercato globale: messa così, la traiettoria è chiarissima. E per quel bambino cresciuto tra i quadri, diciamolo, sembra quasi un segno del destino. Un destino che Daniele Comelli è pronto a condividere con chi, come lui, guarda l’arte e sogna.