Il Castello di Warwick, la storia dell’antico maniero dove vivere la magia del Natale

Fonte: IPA Castello di Warwick a Natale

Nel Regno Unito la magia del Natale passa anche e soprattutto dalla storia e dalla bellezza dei castelli sparsi per il territorio, come il Castello di Warwick, che si trova nell’omonima città, precisamente nella contea inglese del Warwickshire. Affacciato sul fiume Avon, il Castello oggi è una delle attrazioni turistiche più importanti del territorio e chiama a sé migliaia di viaggiatori da tutto il mondo. Non è difficile comprendere il motivo: qui si respira la storia. E a Natale è (davvero) tutto più magico.

La storia del Castello di Warwick

Facciamo un tuffo nel Medioevo inglese: in Gran Bretagna, il Castello di Warwick è una struttura imponente ed elegante, un vero e proprio gioiello architettonico dalla storia importante. Siamo nelle Midlands, non lontano da Birmingham: vicini al fiume Avon, a poco da Stratford (per dire, la città natale di William Shakespeare). Questo castello conta ben 1000 anni di storia, considerando che un tempo c’era una fortezza, proprio qui, edificata da Guglielmo il Conquistatore nel 1068. Poi, è stato edificato l’attuale Castello di Warwick, precisamente nel XIV secolo.

Bastano davvero pochi passi per sentirsi catapultati nell’Inghilterra medioevale: una volta giunti all’ingresso, c’è il ponteggio, ci sono le torri, le scale a spirale, i paesaggi comunicanti. La struttura è a dir poco imponente, immersa nel verde, ed è persino animata da Principi e Principesse, per ricreare quella stessa atmosfera di un tempo. Le viste dall’alto sono privilegiate: ammirare il panorama è una delle attività che suggeriamo di fare.

Gli esterni stessi sono un capolavoro, considerando che l’area verde è composta da giardini fioriti in primavera e da prati verdi ben curati, oltre ai pavoni, che popolano il luogo e danno spettacolo con la ruota. Per tutti gli appassionati di storia e di architettura, questo castello è a dir poco imperdibile.

Gli interni e gli esterni del Castello di Warwick

Come mettere in funzione una macchina del tempo: per recarci al Castello di Warwick, possiamo semplicemente scendere alla stazione di Warwick, per poi seguire la segnaletica. E consigliamo di farlo, poiché l’esperienza inizia dal cammino: la leggera salita della Smith Street, la porta medioevale “East Gate”, le case caratteristiche, ma anche le Caesar’s Tower e Guy’s Tower, il parco popolato dai pavoni, la Tea House, le placide rive del fiume Avon e le mura merlate: impossibile non subire immediatamente il fascino di questa cartolina inglese d’altri tempi.

Oggi il Castello di Warwick offre diverse esperienze, non solo a Natale: vengono programmati degli eventi, come la tradizionale palla di fuoco che viene lanciata dalla catapulta, una delle poche ancora attive al mondo. Al primo piano, possiamo scoprire l’Inghilterra del 1500: le armature, il mobilio splendido, le decorazioni. Vale la pena di ammirare l’armatura da corazziere, di una tonalità vivace di blu scuro.

La Sala Grande, ovvero la Great Hall, è la più grande del castello: qui i nobili banchettavano. Costruita nel XIV secolo, poi ristrutturata nel 1871 a seguito di un incendio che causò non pochi danni, è dove viene allestito l’albero di Natale. I nobili trascorrevano il loro tempo nelle “State Rooms”, finemente decorate con dipinti e lampadari prestigiosi. In questo castello si respira la storia: proprio qui hanno cenato la Regina Vittoria, Giorgio IV, Edoardo VII, il Principe Alberto.

Da non perdere anche la Red Drawing Room, dove sono presenti numerosi dipinti di artisti famosissimi; la Cedar Drawing Room, invece, ospita dei lampadari del XVIII secolo (sono tutti inglesi, fatta eccezione per lampadario di cristallo irlandese al centro della stanza). Particolare è la Blue Boudoir, in cui è presente il dipinto di Re Enrico VIII.

Il Castello di Warwick a Natale: mille luci e addobbi speciali

Per chi ama il Natale, le mille luci, gli addobbi e l’atmosfera festosa, il Castello di Warwick è forse tra i migliori luoghi da visitare durante le feste, per concedersi un’autentica giornata facendo un tuffo indietro nel tempo. Similmente a Castle Howard (che però non è un castello), anche qui è possibile ammirare il castello addobbato. In effetti, tutto viene rivoluzionato in vista del periodo natalizio. I giardini di cui vi abbiamo parlato prima vengono riorganizzati con un mercato natalizio dove ordinare vin brûlé, cioccolata calda, marshmallow, e non mancano le proposte salate. All’esterno è presente anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio: è proprio di fianco alla storica Guy’s Tower.

Il Castello di Warwick, aperto al pubblico, viene decorato sapientemente: nella Sala Grande è presente un albero di Natale alto ben 6 metri. La stessa sorte tocca alle sale di rappresentanza, che vengono decorate per accogliere gli ospiti a Natale. Vengono offerte delle esibizioni al pubblico, con la Regina delle Nevi a cavallo, spettacolo con laser e accompagnamento musicale: mille luci immergono questo castello millenario in un’atmosfera da favola.

Il percorso di luci natalizie del Castello di Warwick è uno dei più famosi: parliamo di 40 esposizioni con migliaia di luci, che trasformano completamente il castello, rendendolo un po’ un paese delle meraviglie invernale. Alberi scintillanti, proiezioni e display si stagliano contro il cielo notturno: il tutto è stato curato da T3 Creative Agency.

David Harding, il direttore, ha spiegato come hanno strutturato il Natale al Castello: “Il nostro percorso di luci festive è diventato una tradizione amata e siamo entusiasti di accogliere nuovamente le famiglie per un altro anno di momenti indimenticabili sotto il cielo stellato. L’ingresso è stato ispirato dallo Schiaccianoci, sono state pianificate delle esposizioni mozzafiato nel castello ed è presente la tradizionale musica festiva. C’è qualcosa di magico per tutti i gusti”.

Volendo, chi desidera vivere un’esperienza magica, si può persino prenotare un breve soggiorno, per svegliarsi con il suono delle campanelle della slitta e con gli elfi, pronti a fare un regalo speciale ai più piccoli. Si può soggiornare in una delle Tower Suite (estremamente lussuose), nel lodge o ancora nelle tende glamping (un campeggio più glamour in una cornice mozzafiato). Un’esperienza davvero da vivere, in particolare a Natale.