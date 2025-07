L’iconica casa vicina alla scritta di Hollywood

Chi ama le case in posizioni privilegiate, non può rimanere indifferente di fronte a un immobile a dir poco iconico, una villa in vendita per 2,25 milioni di dollari: siamo a Mulholland Highway e dietro campeggia la scritta Hollywood. La vista è privilegiata, a dir poco, e proprio sul monumento che ha reso Los Angeles famosa per un secolo (la scritta nasce nel 1923).