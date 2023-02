Come abbellire una scala interna: le piante che fanno arredamento

Giornalista, scrittrice, Seo copy. Collaboro con aziende per migliorarne la visibilità on line. L’arredamento è uno dei miei temi: in cantiere una newsletter su interior design.

Quando devi arredare un soggiorno con una scala interna, è importante trasformare la struttura architettonica in un elemento di arredo che caratterizza la stanza in maniera elegante. Altrimenti lo percepirai sempre e solo come un intruso, una presenza fastidiosa che non riesce a fondersi con l’ambiente. Il trucco per riuscirci è utilizzare le piante.

Lo stesso vale anche nel resto della casa, all’ingresso oppure ai piani, dove gli spazi sotto e accanto alle scale sono spesso trascurati. E, purtroppo, è un vero peccato. Il vano delle scale e la zona stessa del sottoscala hanno davvero un grande potenziale. Con un po’ di immaginazione e creatività, vediamo come è facile arredare le scale interne e trasformare questo spazio non sfruttato in un elemento di accento dell’ingresso o del living.

Il problema di capire come decorare la scala interna in un living nasce perché la zona sottoscala è spesso difficile da utilizzare in maniera gradevole. Quindi, al di là delle soluzioni funzionali – con progetti di armadi su misura, angolo studio, zona relax e così via – la via d’uscita più rapida, semplice e di sicuro effetto è arredare la scala interna a oasi verde.

Non c’è niente di più rilassante e antistress di immergersi nella natura. Per questo nelle tendenze di arredo si sente forte il bisogno di trovare idee decorative che ci aiutino a mantenere questo legame con l’universo verde anche quando si è dentro casa. Se non hai un giardino o un terrazzo abbastanza ampio per creare la tua oasi green, o se te ne manca uno del tutto, non preoccuparti: possiamo trasformare lo spazio sottoscala in un mini-giardino che valorizza tutta la casa.

Come arredare un soggiorno con una scala interna e green

Si può scegliere di arredare la scala interna come un piccolo giardino zen, un luogo di pace, relax e meditazione, dallo stile minimale. Oppure si può pensare di puntare sullo stile rigoglioso e altrettanto di tendenza che regala l’effetto jungle metropolitano.

In entrambi i casi, non è necessario avere una grande esperienza con le piante, basta scegliere le varietà più resilienti, quelle che si curano con estrema facilità. L’importante è considerare l’esposizione alla luce e innaffiarle solo quando serve. E poi, se vengono trattate con amore, le piante sanno perdonare certe piccole distrazioni.

Idee per arredare il vano sottoscala come un mini giardino zen

Nel vano al di sotto della rampa della scala puoi creare un vero e proprio giardino interno. Se vuoi abbellire le scale con uno stile minimale elegante magari anche un po’ zen, puoi rivestire il pavimento con un contenitore/fioriera che occupa l’intera area del sottoscala. Di solito si usa un contenitore di legno, ma va bene qualsiasi materiale, che devi colmare interamente di ciottoli bianchi. Questa è la base dove puoi appoggiare i vasi con le piante verdi da interno.

Se la scala non gode di una sufficiente quantità di illuminazione naturale diffusa, scegli tra le piante da appartamento quelle che vivono meglio all’ombra. Trova dei cachepot adatti, sono ideali quelli nei colori neutri, dalle geometrie essenziali, e sistemali sulla base di ghiaia che ahi preparato. Ricorda che se vuoi dare un tocco zen, la composizione deve essere ariosa, ordinata ma asimmetrica, e soprattutto in un numero di piante dispari. In questo modo vedrai che sarà molto facile arredare la scala interna: avrai un angolo green rilassante, dalle linee pulite e l’aspetto raffinato, che valorizza tutto l’ambiente.

Arredare le scale interne in stile giungla urbana

Un’altra possibilità per arredare un soggiorno con la scala interna in maniera scenografica è sfruttare la tendenza urban jungle per aggiungere piante verdi in grande quantità. L’obiettivo deve essere quello di creare una composizione variegata e molto impattante, di conseguenza serve mixare forme, colori e dimensioni. Per quanto riguarda la disposizione, se vuoi decorare la zona delle scale interne con uno stile giungla urbana, scordati dell’ordine e del minimalismo che invece sono necessari nel giardino zen.

Non serve nemmeno allestire la base di ghiaia, perché puoi alternare i vasi a terra a quelli posti su una panca o su sgabelli. Puoi addirittura aggiungere anche vasi appesi ai gradini della rampa superiore delle scale, così da produrre il vivace effetto di un floating garden. Ricorda: più ci sono piante e vasi spaiati, per forme, colori, dimensioni e tagli e più l’arredamento delle scale interne risulterà scenografico e con un tocco bohemien davvero chic e moderno.

Arredare le scale interne con le piante che si adattano a poca luce

Tra le piante migliori per arredare una scala interna ci sono alcune varietà che non hanno necessità di molta luce, un dettaglio fondamentale quando il sottoscala è in ombra. Ecco perché voglio suggerirti qualche varietà che ti può facilitare il compito di arredare il soggiorno con le scale in maniera elegante.

Se c’è una pianta davvero tollerante, che ha ben poche pretese e ricambia con un aspetto elegante e molto decorativo, questa è la Hosta. Chi non ha ancora sviluppato il pollice verde e vuole arredare la zona sotto la scala interna con un angolo verde rigoglioso, anche se con poca luce, dovrebbe mettere al primo posto questa pianta orientale che vanta migliaia di varietà con foglie grandi e piccole, con fiori chiari o scuri. In linea di massima le specie a foglia scura e fiore blu stanno bene all’ombra quelle con foglie e fiori chiari vogliono più luce.

Perfetta sia nel giardino stile minimale che nel giardino giungla metropolitana. Richiede poca luce e giusto un minimo di cura, una pianta diventata molto di moda negli ultimi tempi: la Sansevieria trifasciata nota anche come Lingua di suocera. Con le sue foglie allungate e diritte, solcate da venature chiare, è una pianta molto elegante che può arredare con stile una scala interna anche piccola. Ha il grande pregio di assorbire le sostanze velenose presenti nell’aria, come solventi, anidride solforosa, formaldeide e anche le polveri sottili (pm10) che inquinano le città. Già solo per questo motivo dovremmo metterne una in ogni stanza.

Nel tuo giardino indoor in stile giungla urbana non può mancare una palma. Ti suggerisco due possibilità. Puoi scegliere l’Areca (Chrysalidocarpus lutescens), “piccola” palma di appartamento che in casa raggiunge i 2 metri di altezza. Crea dei deliziosi ombrelli di foglie verde brillante molto sottili, e ha il pregio di rimuovere formaldeide dei mobili e xilene delle vernici, però è tossica per i gatti. Se quindi hai un micio in casa, non va bene. In questo caso puoi optare per una vera palma tropicale e pet friendly: la Kentia. Scenografica, con la sua presenza importante e voluminosa, valorizza ogni ambiente anche se c’è poca luce. La trovo adatta sia per arredare le scale interne di stile minimale sia per riempire l’altezza di un sottoscala dal mood jungle.

Come arredare le scale interne quando c’è poco spazio

Anche quando ti sembra che lo spazio a disposizione sia poco, arredare la scala interna con il verde serve a rendere più accogliente l’intero ambiente che ospita la struttura. Puoi aggiungere delle mensole sottili che corrono sulla parete e lì sopra sistemare le piante. Grazie alle diverse altezze delle mensole puoi dare dinamicità al tuo giardino verticale. Se poi hai la fortuna di avere la luce di una finestra che illumina le scale, quella è la postazione perfetta anche per sistemare le piante che hanno maggiori esigenze.

In ogni caso, scegli le piante con cura, creando un mix di varietà dalle foglie differenti per forme e per colore. In base alla lunghezza della mensola sistema un paio, o anche tre piante vicine, senza schiacciarle ma lasciando che le foglie si sfiorino. Non sottovalutare la scelta dei cachepot, puoi puntare su modelli identici oppure creare una composizione eclettica, in base allo stile di arredo della tua casa.

Le pianti ricadenti perfette per arredare la parete delle scale interne

Le varietà che possono stare bene se decidi di arredare scala interna con una parete green sono quelle decorative ma poco ingombranti, perché non devono dare fastidio a chi percorre la scala

Tra le piante ricadenti da usare ti suggerisco queste che sono perfette per dare personalità anche ai punti più difficili da decorare come le piccole stanze con le scale interne.

Senecio rowleyanus

Forse la conosci come Pianta del Rosario, anche se il suo vero nome è Senecio rowleyanus. Da questa piccola pianta, che fa parte delle succulente, nascono steli lunghi fino a 50-60 cm circondati da foglioline sferiche e carnose che ricordano i grani del Rosario. Il bello è che verso fine estate, se ha ricevuto le cure adatte, regala anche piccoli fiori profumati. Vedrai, è una vera bellezza, facile da coltivare a patto che non ci sia troppo freddo. Va innaffiata con regolarità ma resiste bene anche alla siccità. Sta bene accanto ad altre piante grasse e a qualsiasi varietà di piante verdi che sceglierai per arredare la scala interna con la parete green.

Oxalis triangularis

Se, come dicevamo prima, hai una finestra che fornisce tanta luce alla stanza, puoi arredare la scala interna aggiungendo una originale Oxalis triangularis o meglio la Pianta Ballerina. Questo elegante trifoglio con le foglie viola scuro che ricordano le ali delle farfalle, si muove durante la giornata per catturare meglio la luce, con piccoli spostamenti che fanno pensare a una danza. Basterebbe questo per inserirla di diritto sulle mensole del giardino verticale che arreda la scala interna. In più, in estate si circonda tanti piccoli fiorellini bianco lilla con un po’ di colore,

Ceropegia woodii

Questa varietà di succulenta è perfetta per arredare le scale interne in molti modi. Puoi sistemarla sopra le mensole oppure metterla sui gradini delle scale per decorarle con una cascata di rami scenografici. Il bello della Ceropegia woodii sono i suoi rami ricadenti, capaci di arrivare a un metro di lunghezza, adornati da foglie a cuore, carnose e verdi ma decorate con striature argentee e bordeaux. Non c’è dubbio che con queste Collane di cuori, così è anche chiamata la Ceropegia woodi, puoi creare una parete verde perfetta per arredare le scale con eleganza. L’importante è che la pianta goda di tanta luce diffusa, come sempre non deve essere mai diretta, e che venga bagnata solo quando la terra è asciutta.

Tra le piante ricadenti adatte per decorare la scala dentro casa, si può trovare posto anche per la splendida Schlumbergera. Forse la conosci come Cactus di Natale perché è un cactus che regala una massiccia fioritura in dicembre. Diversamente dalle tre varietà precedenti, tutte molto delicate e discrete, la Schlumbergera è una pianta dal fascino dirompente che occupa lo spazio con personalità. La caratteristica di questo cactus molto decorativo è il fusto che si allunga come una catena di foglie lisce, piatte e senza spina (eccezione fatta per la Opuntioides), che ricadono a cascata con i tipici fiori a forma di trombetta coloratissimi: rossi, rosa e anche bianchi. Uno dei vantaggi di arredare le scale interne con questo cactus decorativo è che fa parte di quelle piante grasse capaci di depurare l’aria: catturano le microparticelle tossiche che avvelenano l’aria e le intrappolano i depositi dell’apparato vegetale che non vengono più riaperti.