Questo dispositivo è il rimedio definito per dire addio alla cellulite. E col Black Friday è in offerta

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos gambe lisce con il massaggiatore anti cellulite

Il rimedio definitivo per dire addio alla cellulite? Si trova su Amazon e con il Black Friday è scontato del 24%. Si tratta di un dispositivo che consente di massaggiare cosce, glutei e gambe per eliminare l’odiata cellulite e rendere la pelle tonica, priva di imperfezioni.

Un prodotto validissimo – come dimostrano le numerose recensioni – da acquistare in offerta e da usare da subito per avere gambe leggere e stupende.

Offerta Tesmed massaggiatore anti-cellulite Massaggiatore a tripla azione contro la cellulite

Scopri qui tutte le imperdibili offerte del Black Friday 2024!

In questi giorni i prezzi potrebbero non risultare aggiornati in tempo reale, vi invitiamo a cliccare sui prodotti per vedere il prezzo finale scontato dell’articolo.

Il miglior massaggiatore per la cellulite

Tesmed Cellulite è un dispositivo medico progettato per combattere la cellulite. La sua efficacia clinica è stata testata su donne con cellulite nello stadio da 1 a 3 della scala di Nürnberger e Müller e dotate di un BMI < 30.

I risultati parlano chiaro: dopo 2 settimane è possibile ottenere una riduzione visibile della circonferenza della coscia e la pelle levigata. Dopo 4 settimane migliora la circolazione, le gambe si rassodano e le imperfezioni spariscono.

Il massaggio efficace per la cellulite

Offerta Tesmed massaggiatore anti-cellulite Massaggiatore a tripla azione contro la cellulite

Il dispositivo realizza un massaggio efficace per contrastare la cellulite. Presenta infatti coppie di rulli convergenti che stringono la coscia e creano un effetto di impastamento e di pizzicamento. Al tempo stesso i rulli divergenti operano per distendere la pelle.

I rulli convergenti dunque favoriscono con la loro azione l’espulsione dei liquidi in eccesso e tonificano, mentre i rulli divergenti permettono di rilassare la pelle e levigare.

Per avere un effetto visibile bastano pochi minuti ogni giorno. La lunghezza del dispositivo è regolabile e arriva sino a 38 centimetri, consentendo di trattare, con un solo passaggio, la coscia, le gambe e i glutei.

Come far sparire la cellulite velocemente

Vuoi eliminare la cellulite velocemente? Il massaggiatore può essere un’ottima soluzione per raggiungere il tuo obiettivo. Ti consigliamo di utilizzarlo insieme ad una crema specifica per potenziarne l’effetto e raggiungere i risultati che desideri rapidamente.

Si tratta di una crema corpo e anticellulite che contiene sostanze naturali e attivi utili per migliorare l’aspetto della pelle. Ha una profumazione delicata e una nota di mentolo che conferisce una leggera sensazione di freddo.

La formulazione è studiata per riattivare la circolazione, distendere la pelle e rassodarla, eliminando la cellulite. La crema infatti contiene cellule staminali vegetali di gardenia, estratto di edera, caffeina, estratto di zenzero, escina, plankton marino, burro di karité, olio di mandorle e bisabololo.

Non unge e lascia la pelle morbidissima e profumata. Come usarla? Massaggia le cosce e i glutei con il dispositivo anticellulite per almeno quindici minuti. Terminato il massaggio applica la crema per un effetto immediato.

Se hai una pelle particolarmente delicata e sensibile puoi usare la crema anche prima del massaggio anticellulite con il dispositivo. In ogni caso l’effetto sarà una pelle tonica e priva di imperfezioni.

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità in fatto di bellezza? Vuoi conoscere sconti e promozioni e fare shopping intelligente? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e non perderti nessuna novità e nemmeno un vantaggio!