Il massaggiatore per il cuoio capelluto è la coccola beauty che devi provare. Ora è in offerta

Il massaggiatore per il cuoio capelluto è ciò che cercavi per una chioma favolosa e ora è in super offerta!

Il massaggiatore per il cuoio capelluto è la coccola beauty di cui avevi bisogno e ora è in super offerta su Amazon. Un prodotto indispensabile per prendersi cura della chioma, capace di regalare capelli luminosi, forti e stupendi, ma anche di combattere forfora ed eccesso di sebo.

Lo scalp brush, d’altronde, non è solo una moda esplosa su TikTok e Instagram, ma un metodo eccellente per favorire il ricambio cellulare nel cuoio capelluto e la microcircolazione sanguigna. Di conseguenza favorisce il nutrimento dei follicoli piliferi, rendendo più forte la capigliatura e proteggendola dalla caduta.

A cosa serve la scalp brush

La scalp brush consente di effettuare a casa un trattamento con risultati come quelli ottenuti nel salone del parrucchiere. Permette infatti di rivitalizzare e idratare il cuoio capelluto, un’area spesso soggetta a stress e all’azione degli agenti esterni.

In sostanza la spazzola per il cuoio capelluto permette di stimolare e accelerare il turnover cellulare, riattivando il microcircolo. Aiuta a promuovere al massimo l’attività dei bulbi piliferi, donando alle lunghezze un aspetto luminoso e sano, ma anche rinforzando la chioma all’attaccatura.

Ha la forma di un manipolo ed è semplicissimo da impugnare, utilizzandolo per massaggiare completamente la testa.

La migliore spazzola massaggiante per capelli in offerta

Scontato quasi la metà, questa spazzola massaggiante per il cuoio capelluto è una garanzia per avere capelli favolosi in pochi semplici step. Costa meno di 10 euro ed è un tool indispensabile per l’haircare routine.

Completamente plastic free, questo prodotto presenta dei noduli in silicone vegano, ottimi per massaggiare la cute, promuovendone la salute ed eliminando la forfora in modo efficace.

Come usare la spazzola sculp

Come utilizzare al meglio la spazzola per lo scalpo? Prima di tutto dobbiamo sottolineare che questo tool è molto diverso dalle consuete spazzole che vengono utilizzate per pettinare i capelli.

Parliamo infatti di un prodotto creato appositamente per non causare dolore o danneggiare in qualsiasi modo il cuoio capelluto. Non a caso troviamo delle setole con dei morbidi cuscinetti che rendono il contatto con la cute sempre delicato.

La scalp brush si può utilizzare sia sui capelli asciutti che bagnati. Puoi dunque sfruttarla prima dell’asciugatura per rendere più semplice lo styling che verrà realizzato successivamente.

Gli esperti inoltre consigliano di usare questa spazzola particolare prima di effettuare qualsiasi trattamento. Consente infatti di riattivare il flusso sanguigno e la circolazione, rendendo il cuoio capelluto più ricettivo agli attivi che si trovano in scrub, sieri o maschere.

Quando usare la spazzola per cuoio capelluto

Puoi usare la spazzola per il cuoio capelluto sia fuori dalla doccia che sotto la doccia, quando i capelli sono bagnati.

In ogni caso ricordati di effettuare dei movimenti circolari e che non siano eccessivamente ampi. In questo modo eviterai di creare dei nodi e di stressare i capelli.

