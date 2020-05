Emily Ratajkowski, il balletto che seduce il marito (e non solo)

editato in: da

Emily Ratajkowski, la quarantena non cambia le vecchie abitudini: la sexy modella, definita il lato b più bello del web, fasciata in un micro bikini, allieta il marito con un balletto sexy a bordo piscina. Che postato su Instagram, rende felici anche i follower.

D’altronde Emily anche in lockdown ha contribuito a tenere alto l’umore e l’ormone dei fan, postando continuamente foto della sua quarantena dorata, ma sempre rigorosamente “svestita”.

La supermodella 28enne, sposata dal 2018 con Sebastian Bear-McClard, ha vissuto una infanzia e adolescenza molto libera. Figlia di una insegnante inglese di letteratura e di un pittore e insegnante d’arte polacco, cresciuta tra Londra e San Diego, è stata abituata fin da piccola a non avere tabù. Ha sempre frequentato spiagge nudiste coi genitori e per il lavoro artistico del padre, è stata spesso a contatto con varie figure di nudo femminile. Per questo, dice di sentirsi a proprio agio svestita, e considera il nudo normalità, non volgarità.

Ha detto in una intervista: “Nella nostra cultura gli uomini, soprattutto, guardano la pornografia, ma poi si sentono offesi da un ritratto o una fotografia contenente nudo classico…”.

Per Emily, insomma, i suoi frequenti scatti senza veli sono espressione di naturalezza e non certo ostentazione o esibizionismo. Per buona pace dei benpensanti e gioia dei 26 milioni di follower.