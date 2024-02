Chi è Vicky Piria, nuovo volto Sky per la F1

Fonte: IPA Vicky Piria, pilota d'auto e conduttrice

È tempo di cambiamenti in casa Sky e si tratta di una scelta che ha generato un certo clamore sui social. Nuova squadra per seguire la Formula 1 2024, con Davide Valsecchi che saluta del tutto l’azienda.

Andare a intaccare questo equilibrio ha scatenato una miriade di commenti, in attesa di vedere come si comporterà il nuovo duo. Da una parte il giornalista veterano di Sky Davide Camicioli, dall’altra invece Vicky Piria, che sale a bordo e si appresta a iniziare una nuova avventura. Destinata di certo a divenire un volto celebre per il pubblico sportivo. Lei che è tutto tranne che una novellina delle corse.

La squadra Formula 1

La notizia era nell’aria e alla fine è giunta la conferma: cancellato il duo composto da Davide Valsecchi e Federica Misolin. Quest’ultima fa ancora parte della rete ma non condurrà più gli eventi che prevedono Qualifiche e Gp.

Conferme invece per il resto del gruppo, con Vanzini, Gené e Chinchero al commento, con il supporto tecnico dato da Matteo Bobbi, in fase d’analisi. Nessun cambio anche sul fronte Mara Sangiorgio, che resta inviata ai box. Le due novità sono dunque Davide Camicioli, di fatto promosso sul campo, e Vikcy Piria, vera e propria new entry. A ciò si aggiunge Ivan Capelli, parte del team motori e promosso parzialmente.

Chi è Vicky Piria

Classe 1993, Vicky Piria (il cui nome completo è Vittoria) è nata a Milano da padre italiano e madre inglese. La passione per i motori l’ha travolta fin da giovanissima, il che l’ha spinta a sfidare le convenzioni di questo settore, divenendo una delle poche donne pilota.

Tutto ha avuto inizio a otto anni, quando si è cimentata in pista con i kart. Ha poi fatto il suo esordio in un campionato ufficiale nella Classe 50 Baby nel torneo regionale in Lombardia. Si è trattato del passo che le ha fatto capire come questo fosse il suo mondo. Da allora, infatti, non l’ha più lasciato.

Si è trasferita a Perugia quando aveva appena 10 anni. Ciò non ha cambiato le sue abitudini. Ha continuato a vivere a pieno il mondo del motorsport, guidando in Formula Renault a neanche 16 anni. Un gran talento ma soprattutto una ben radicata passione.

In carriera ha disputato più di 120 gare, passando attraverso differenti categorie. Come per ogni sportivo, però, il percorso non è stato del tutto lineare. Chiunque metta alla prova fisico e mente a certi livelli sa bene qual è lo scotto da pagare.

Nel suo caso, però, non si è trattato di sfortuna o caso, bensì di discriminazione. Essere una delle poche donne pilota l’ha infatti portata a scontrarsi con situazioni deprecabili: “In alcuni momenti mi sono sentita discriminata in quanto donna. Mi è stato chiesto di posare per Playboy, così come mi sono capitati incontri con team manager che erano più interessati a portarmi in vacanza in Sardegna, più che farmi correre”.

Tutto ciò non l’ha mai fermata, da Formula Abarth nel 2011 all’European F3 Open nel 2013, fino al campionato italiano di Gran Turismo nel 2022, con primo successo in Porsche al Mugello.

Vicky Piria in TV

Quella con Sky sarà un’avventura importante, soprattutto perché ha la chance d’essere assoluta protagonista. Non sarà facile per lei e Davide Camicioli sostituire Davide Valsecchi e Federica Misolin, ma le premesse per far bene ci sono tutte.

Questo non sarà il primo banco di prova per lei, che nel 2021 era entrata a far parte del gruppo Mediaset, commentando le gare del Campionato Mondiale di Formula E. La rete l’aveva poi scelta anche come volto del programma Drive Up di Italia 1. Finalmente potrà dire d’essere approdata in Formula 1.