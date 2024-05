Siu, chi è l’influencer biellese in fin di vita

Fonte: iStock Caso Siu, influencer biellese in gravi condizioni. Arrestato il marito

Nelle ultime settimane si è parlato molto del caso di Siu, influencer ora in fin di vita a causa di quello che, almeno inizialmente, sembrava un incidente avvenuto nella sua casa di Biella. Una versione che non ha convinto le autorità, che sono al lavoro per fare luce sulla dinamica e chiarire se si tratti davvero di un incidente o di qualcosa di più. Scopriamo chi è Siu.

Chi è Siu

Mamma, modella e influencer, nell’ultimo periodo Siu è purtroppo al centro della cronaca per via delle sue gravi condizioni di salute a seguito di quello che, secondo le prime parole del marito, pare sia stato un incidente: una caduta in casa, in cui la donna avrebbe sbattuto contro lo spigolo di una cassettiera.

Siu, nome d’arte di Soukaina El Basri, è un’influencer che racconta la sua vita di modella e madre sui suoi profili social, riscuotendo un notevole successo. Il suo profilo Instagram conta più di 80mila follower: persone interessate alle sue giornate, con cui lei condivide consigli di bellezza e moda insieme alla sua famiglia.

Di origini marocchine, vive in provincia di Biella insieme al marito Jonathan Maldonato e alle loro due bambine di cinque e sei anni, presenti in casa al momento dell’incidente. “Dopo anni come influencer nel mondo del beauty e collaborazioni con aziende rinomate, ho deciso di aiutare le mie followers, svelando i segreti per essere belle e in forma anche con la vita frenetica di una giovane donna lavoratrice o mamma.” si legge sul suo profilo, che ora non permette di pubblicare commenti.

Cosa è successo a Siu

Un caso con dei punti oscuri, quello accaduto a Siu, che pare ormai ovvio non essere stato un incidente. Giovedì 16 maggio, il 118 ha ricevuto una chiamata da Jonathan Maldonato, marito dell’influencer, che ha raccontato di aver visto la moglie cadere contro uno spigolo molto appuntito. Versione inizialmente confermata anche da Siu, poco prima di perdere i sensi, ma che ha lasciato perplessi i soccorritori e non solo. In casa c’era molto sangue, e la ragazza è stata ricoverata all’Ospedale Maggiore di Novara con un foro nel petto, difficile da attribuire a uno spigolo.

Ora Siu è in terapia intensiva, in prognosi riservata, reduce da un arresto cardiaco. Le sue condizioni sono critiche e le indagini sono ancora in corso. Secondo alcune fonti, infatti, Jonathan Maldonato avrebbe fornito versioni contrastanti: prima la caduta in casa, poi il racconto di un tentato suicidio. Secondo le ricostruzioni, però, la donna è stata colpita da un oggetto non ancora identificato all’arteria mammaria, causando una fuoriuscita di sangue con un riversamento interno.

Dopo 4 ore di interrogatorio, il marito della donna, Jonathan Maldonado, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dalla Procura di Biella.

La procuratrice capo Teresa Angela Camelio, ha inoltre firmato un ordine restrittivo nei suoi confronti. Maldonado, pur sapendo di essere indagato, aveva già provato a vedere la moglie presentandosi in ospedale a Novara, dove è stato bloccato e allontanato dal fratello della donna.

I due, come raccontato da alcune persone vicine alla coppia, stavano attraversando un periodo di crisi. Come riportato da La Stampa, infatti, nel 2023 Soukaina aveva denunciato il marito per maltrattamenti.