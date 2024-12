Marco Alloisio, chi è il marito di Gabriella Golia

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Gabriella Golia, storica annunciatrice televisiva, ha costruito nel tempo un’immagine di serenità familiare e successo professionale. Dietro questa figura iconica, c’è Marco Alloisio, suo marito, un uomo di grande valore umano e professionale. Chirurgo di fama, vincitore dell’Ambrogino d’Oro, il Dottor Alloisio si distingue per il suo instancabile impegno nella lotta contro i tumori e il suo amore per la famiglia.

Gabriella Golia e il marito Marco Alloisio: un amore lungo più di trent’anni

Il legame tra Gabriella Golia e Marco Alloisio è un esempio di solidità e complicità. Sposati da decenni, i due hanno costruito una famiglia piena di affetto insieme al loro figlio Tommaso, nato nel 1998. Nonostante le agende impegnative di entrambi, il loro amore è rimasto saldo, senza ombre di crisi. Gabriella, celebre per la sua eleganza e discrezione, condivide ogni tanto sui social scatti che ritraggono la famiglia in momenti di serenità, rafforzando l’immagine di un nucleo unito e felice.

Marco Alloisio, classe 1952, nato a Milano, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano nel 1976. La sua carriera è stata segnata da una costante dedizione alla ricerca e alla cura, con specializzazioni in oncologia e chirurgia toracico-polmonare. La sua passione per la medicina si riflette anche nell’amore con cui parla del figlio Tommaso, laureato in Hospitality Management a Losanna e orgoglio dei genitori.

Marco Alloisio: un luminare nella lotta contro i tumori

La carriera di Marco Alloisio è straordinaria. Chirurgo toracico presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e responsabile di Chirurgia Toracica all’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, è conosciuto per il suo approccio multidisciplinare nella lotta contro il cancro.

La sua specializzazione si estende dalla chirurgia polmonare alla senologia, con particolare attenzione ai trattamenti conservativi e mini-invasivi. Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Chirurgia Toracica e coordinatore delle Chirurgie Specialistiche di Humanitas Cancer Center dal 2011.

Come presidente della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per la sezione di Milano Monza Brianza, Alloisio ha ribadito l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Durante la celebrazione della Giornata Mondiale del Tumore al Polmone, ha sottolineato: “L’adozione di uno stile di vita corretto è fondamentale per prevenire e sconfiggere il tumore”.

Il suo contributo alla medicina è stato riconosciuto con il prestigioso Ambrogino d’Oro, un premio che ha definito come un simbolo del suo amore per Milano, una città che offre infinite opportunità in ogni ambito.

Una famiglia tra valori e successi

Oltre alla sua brillante carriera, Marco Alloisio ha costruito un solido equilibrio familiare accanto a Gabriella Golia. La loro storia d’amore si intreccia con la passione per le loro rispettive carriere. Gabriella, dopo anni di successo televisivo, ha deciso di dedicarsi completamente alla famiglia, mettendo al primo posto il benessere di suo figlio Tommaso. Quest’ultimo, con la sua laurea internazionale, rappresenta la nuova generazione della famiglia, portando avanti il valore del lavoro e della dedizione.

Nonostante Marco sia lontano dai riflettori, il suo profondo impatto sulla vita delle persone che cura e sulla comunità medica lo rende una figura di ispirazione. Un uomo che ha saputo coniugare eccellenza professionale e amore per la famiglia, trovando in Gabriella e Tommaso il sostegno e la forza per affrontare ogni sfida.