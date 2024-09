Lana Del Rey si è sposata: chi è il marito Jeremy Dufrene

Fonte: Getty Images Lana Del Rey

Al di là della sua carriera musicale di successo, Lana Del Rey ha sempre fatto chiacchierare per la sua turbolenta vita amorosa. La cantautrice americana non ha mai avuto troppa fortuna in amore e ha dovuto fare i conti con diverse relazioni tossiche che hanno prodotto grandi album, ma anche molto dolore e angoscia. Tuttavia, qualche settimana fa ha annunciato di aver ritrovato l’amore grazie a Jeremy Dufrene, una guida turistica di alligatori che ha deciso di sposare.

Una relazione che va avanti da qualche tempo ma che i diretti interessati hanno sempre vissuto nel massimo riserbo fino a quando lo scorso agosto Lana e consorte non sono stati pizzicati mano nella mano dopo una romantica cena a Londra in seguito all’esibizione della Del Rey al Festival di Leeds.

Il matrimonio di Lana Del Rey

Come riporta il Daily Mail, Lana Del Rey ha sposato Dufrene giovedì 26 settembre, appena un mese dopo aver reso pubblica la sua storia d’amore. La notizia ha sorpreso tutti, anche se TMZ aveva già spifferato che la coppia aveva ritirato la licenza di matrimonio lunedì 23 settembre. Lana, come mostrano alcune immagini diffuse dalla stampa internazionale, si è sposata a Des Allemandes, in Louisiana, proprio nella palude dove il suo attuale marito lavora con i rettili e organizza tour guidati.

La cerimonia si è svolta in riva all’acqua, in un ambiente tanto selvaggio quanto cinematografico, un’ambientazione che sembra presa direttamente da uno dei videoclip più suggestivi di Lana. Un matrimonio decisamente anticonvenzionale, com’è nello stile della Del Rey. Come si evince dagli scatti, l’artista 39enne è arrivata all’altare accompagnata dal padre, Robert Grant, e visibilmente emozionata e con un grande sorriso sul volto.

Per questo grande giorno, la cantante ha scelto un romantico abito da sposa bianco ampio con una scollatura con volant. Ha sfoggiato una coda di cavallo morbida che cadeva su un lato e con un fiocco blu per rispettare la tradizione di questo colore nel giorno del matrimonio. Lo sposo indossava invece un elegante abito nero con camicia bianca e particolari scarpe di pelle marrone.

Il matrimonio si è svolto lungo il porto pubblico, con innumerevoli tavoli allestiti sotto enormi tende bianche sull’erba. Poche le persone presenti, giusto i parenti e gli amici più stretti.

Chi è il marito di Lana Del Rey

Jeremy Dufrene è una guida esperta di alligatori. È padre di tre figli, un maschio e due femmine, nati da un precedente matrimonio finito male. Ha conosciuto Lana Del Rey nel 2019, quando l’artista ha partecipato con alcuni amici ad uno dei tour organizzati da Dufrene, dieci anni più grande di Lana. All’epoca, però, entrambi erano impegnati in altre relazioni.

Dufrene è capitano di airboat presso l’Arthur’s Airboat Tours in Louisiana. Guida i turisti attraverso paludi e acquitrini, offrendo un’esperienza intima con la fauna selvatica locale, tra cui alligatori, aironi, garzette e oltre 300 specie di uccelli, come sottolinea la compagnia. In passato ha lavorato in un impianto chimico ma poi ha trovato la sua vera vocazione.

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene si sono rivisti di recente ed è scoccata la scintilla che, velocemente, li ha condotti all’altare. “Quando Lana è tornata in zona lo scorso maggio per esibirsi all’Hangout Fest, erano entrambi single e si sono riavvicinati“, ha rivelato una fonte al Daily Mail. “Lui ha colto l’occasione e le ha chiesto di uscire e da allora stanno insieme. Lei ama gli uomini più grandi”.

All’inizio, però, la relazione ha destato qualche preoccupazione negli amici di Lana, che hanno però velocemente cambiato idea vedendo che Jeremy la rende felice. “I suoi amici e il suo team hanno fatto qualche ricerca su di lui per timore che potesse sfruttarla, ma la sua attività è redditizia e non ha bisogno né vuole i soldi di Lana“, ha spiegato l’insider, che ha poi aggiunto: “La tratta bene, è molto romantico”.

Lo stile di vita semplice di Dufrene in Louisiana rappresenta un bel cambiamento per Lana, che ha avuto una serie di relazioni con volti famosi da quando ha raggiunto il successo nel 2011. Tra i suoi ex fidanzati più celebri anche Francesco Carrozzini, figlio dell’ex direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani.