Lui in un completo blu lavanda con cravatta verde bottiglia, lei in total white con pantaloni morbidi, gilet e blazer fluido: i McConaughey-Alves sembrano usciti da una campagna di moda e non da una tribuna sportiva. Camila completa il tutto con cappello a tesa larga e occhiali da diva, Matthew con il sorriso da premio Oscar. Wimbledon, ma con accento texano.